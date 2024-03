Reprodução/TV Globo O verão terminará no dia 20 de março

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de uma nova onda de calor que atingirá a região centro-sul do Brasil. Segundo o instituto, a sensação térmica na cidade de São Paulo poderá chegar a 37ºC, sendo o pico no próximo sábado (16).

⚠️ #Atenção : Previsão de onda de calor, de hoje (11) até a próxima sexta-feira (15), em áreas do MS, SP, PR, SC e RS. As temperaturas máximas devem ficar 5°C acima da média por um período de três a cinco dias consecutivos.



🟠 Confira 👉 https://t.co/946Rk2GUtt #ondadecalor pic.twitter.com/kmPe643C7f — INMET (@inmet_) March 11, 2024

O alerta laranja emitido pelo instituto abrange boa parte da região Sul e os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. É esperado que as temperaturas fiquem 5ºC acima da média por um período de três a cinco dias.

O levantamento feito pela Meteoblue aponta que as temperaturas em São Paulo deverão começar a aumentar na próxima quarta-feira (13), onde as temperaturas atingirão a máxima de 32ºC na capital paulista.

As altas temperaturas antecedem o final do verão, que ocorre no dia 20 de março. Isso levanta questões sobre as mudanças climáticas, uma vez que por estar próximo ao outono, as temperaturas eram para estar mais amenas.

Previsão

Para São Paulo, a semana começa com mínimas de 19ºC e máximas de 26ºC. Na terça-feira (12), é esperado que fique mais fresco, com mínimas de 18ºC e máximas de 25ºC. A partir de quarta-feira (13), as temperaturas começam a subir, com mínimas de 19ºC e máximas de 32ºC. Na quinta-feira (14), a capital amanhece com mínimas de 21ºC e máximas de 33ºC. Na sexta-feira (15), São Paulo terá mínimas de 22ºC e máximas de 34ºC. O fim de semana inicia com o pico das temperaturas, com mínimas de 22ºC e máximas de 36ºC.

Já em outros estados, o Inmet emitiu alerta de chuvas intensas nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte, além de estados da região Nordeste. No Espírito Santo, sul da Bahia, Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, norte dos estados do Maranhão e Pará e sudeste do Amapá, o alerta é para chuvas intensas, entre 30 e 60 milímetros por hora.

Nas demais áreas, o alerta é de perigo potencial para chuvas intensas, com pluviosidade esperada de até 50 milímetros por dia e ventos de 40 a 60 quilômetros por hora.