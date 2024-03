Climatempo Onda de calor

Uma nova onda de calor está elevando as temperaturas em grande parte do Brasil nesta semana, com os termômetros registrando de 3°C a 5°C acima da média . Este fenômeno, previsto para persistir até o final do verão, em 20 de março, de acordo com a Climatempo, já está impactando diferentes regiões.

Entre os dias 11 e 15 de março, as áreas mais afetadas são o oeste do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e noroeste de São Paulo. Outras regiões como parte de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, oeste da Bahia, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Pará, Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima também sentirão os efeitos dessa onda de calor durante esta semana.

Já entre os dias 16 e 20 de março, a onda de calor se espalhará ainda mais, com o Sudeste, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul sendo as áreas mais impactadas.

A capital de São Paulo já emitiu um alerta para o calor intenso nesta quarta-feira (13).

Maria Clara Sassaki, porta-voz da Climatempo, explica que uma onda de calor ocorre quando a temperatura se mantém pelo menos cinco graus acima da média por mais de cinco dias consecutivos. Ela destaca a relação entre temperatura e umidade, explicando que o ar seco contribui para o aumento do calor.

Essas ondas de calor são resultado de massas de ar seco, frequentemente associadas a bloqueios atmosféricos que impedem a chegada de frentes frias. Embora mais comuns no inverno, esses bloqueios também podem ocorrer no verão, intensificando o calor.

Embora o El Niño possa potencializar esses eventos extremos, as mudanças climáticas também desempenham um papel significativo, alterando os padrões climáticos.

Março marca a transição do verão para o outono no hemisfério sul com o equinócio de outono, que ocorre em 20 de março em 2024. Durante esse período, os raios solares incidem de forma mais direta sobre a Linha do Equador, marcando o início da diminuição gradual da temperatura e a chegada do outono.