Reprodução/ Defesa Civil Explosão ocorreu no fim da tarde desse sábado (24)

O Exército abriu nesta segunda-feira (26) uma investigação contra o coronel reformado Vigílio Parra Dias , dono do apartamento que explodiu em Campinas, no último sábado (24) . O objetivo é apurar possíveis irregularidades do arsenal mantido pelo coronel.



Na ocasião, a polícia apreendeu 111 armas, 25 embalagens contendo pólvora, 39 embalagens com espoletas, 15 carregadores de munição e duas granadas no apartamento de Virgílio. O coronel, até o momento, segue foragido.

Por enquanto, o local permaenece interditado e sem energia elétrica até a remoção de todos os resíduos da explosão. Isto porque há a possibilidade de haver mais munições escondidas sob os escombros do apartamento.



Em nota, o Exército informou que o coronel possuia registro para armazenar o armamento. "O referido militar possui registro válido como atirador, caçador e colecionador, que permite a posse e armazenagem de armas de fogo e munições, de acordo com uma série de prescrições legais", disse.





A Polícia Civil investiga o caso por meio de inquérito policial instaurado pelo 1º DP de Campinas.

De acordo com uma nota da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o proprietário do imóvel não foi localizado e está sendo procurado para prestar esclarecimentos. No momento da explosão, porém, ele foi visto por alguns vizinhos.

Entenda o caso



No último sábado (24), um incêndio atingiu um prédio residencial em Campinas (SP) por volta das 18h41.

Segundo a Polícia Civil, o apartamento é do Coronel do Exército Brasileiro reformado, Vigílio Parra Dias. No local, havia armas e munições, o que pode ter sido a causa de uma explosão no apartamento, que ocasionou um incêndio ainda mais forte.

Ao todo, 44 pessoas tiveram que evacuar o prédio, sendo que 11 foram resgatadas de rapel. No total, 37 foram socorridas, nenhuma em estado grave, e encaminhadas para o Hospital Casa de Saúde e Unidade de Pronto Atendimento de São José.

Segundo a Defesa Civil de São Paulo, a explosão atingiu o apartamento no primeiro andar do prédio na Rua Hércules Florence, no bairro Botafogo, na cidade de Campinas. Outros quatro apartamentos foram atingidos com o impacto, o elevador foi danificado e o fornecimento de energia elétrica interrompido. Ao todo, o prédio tem sete andares.