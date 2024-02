Ministério da Justiça e Segurança Pública Rogério Mendonça, fugitivo do presídio de Mossoró (esquerda) e Deibson Nascimento, fugitivo do presídio de segurança máxima de Mossoró (direita)

Nesta segunda-feira (26), a Polícia Federal prendeu o proprietário de um sítio que abrigou, por oito dias, os dois detentos que fugiram do presídio federal de Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte.

O mecânico Ronaildo da Silva Fernandes, de 38 anos, é o quinto a ser detido por suspeita de ajudar na fuga de Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento. Ele mora em uma chácara na zona rural de Baraúna (RN), próximo à divisa entre os estados do Rio Grande do Norte e do Ceará.

Segundo a polícia, a prisão do mecânico foi deferida pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte por supostas inconsistências no seu depoimento.

Os investigadores acreditam que os fugitivos pagaram R$ 5 mil ao dono do local em troca de abrigo em uma cabana em sua propriedade, que fica a cerca de 30 quilômetros da penitenciária federal. Ali, a dupla cavou buracos para não ser vista pelos helicópteros nem pelos drones com sensores de temperatura.

Fernandes chegou a procurar as autoridades, a quem afirmou que foi ameaçado pela dupla. "Ameaçaram minha família. Gastei pouco, foi na faixa de R$ 400 e pouco, R$ 500, por aí. Não foi muita coisa não", declarou o mecânico em entrevista à Folha de S. Paulo.

Os dois detentos escaparam da unidade de segurança máxima no dia 14 de fevereiro e desde então continuam foragidos. Ambos são naturais do Acre e foram transferidos para o presídio federal de Mossoró em setembro de 2023, após participarem de uma rebelião no presídio de segurança máxima Antônio Amaro, em Rio Branco, que culminou na morte de cinco detentos de facções rivais - três deles decapitados.

De acordo com a Justiça, os dois têm ligação com o Comando Vermelho, uma das maiores facções criminosas do Brasil e conhecida por um de seus integrantes, Fernandinho Beira-Mar - que também está detido na penitenciária de Mossoró.