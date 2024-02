Reprodução / Arquivo pessoal Epitaciolândia, que fica no interior do estado do Acre, foi uma das cidades afetadas pela enchente do Rio Acre

Um decreto publicado no Diário Oficial da União (DOU) domingo (25) reconheceu estado de emergência em 17 munícipios do interior do Acre, devido a enchentes causadas pela cheia de rios e igarapés.

A inundação provocada pelo Rio Acre fez com que mais de 11,2 mil pessoas deixassem suas casas. Do total, 5.578 estão desabrigadas e 5.703 desalojadas, segundo o governo estadual.

Entre as cidades mais críticas está Jordão, que fica no interior do estado. A prefeitura decretou calamidade, após 80% da zona urbana ficar alagada. O hospital foi invadido pelas águas e os pacientes precisaram ser levados para um prédio da secretaria de assistência social.





Capital Rio Branco atingida

Rio Branco enfrenta problemas com o transbordo dos igarapés Batista, São Francisco e Dias Martins. Trinta bairros da capital foram atingidos.

Segundo a medição divulgada pela Defesa Civil, às 9h desta segunda-feira (26), o manancial está com 15,96 metros em Rio Branco, quase 2 metros acima da cota de transbordo estabelecida em 14 metros e com tendência de subida.

O número de desalojados está em 274 e de desabrigadas é de 481 pessoas que estão em 10 abrigos. Pelo menos 33 bairros foram atingidos. Por causa da situação, o governo decretou, no sábado (24), estado de alerta em todo o Acre.