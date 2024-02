Reprodução/ Defesa Civil Explosão ocorreu no fim da tarde desse sábado (24)

Um incêndio atingiu um prédio residencial em Campinas (SP) no fim da tarde desse sábado (24). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 18h41 e, segundo a Polícia Civil, o local estava repleto de armas e munições, o que pode ter causado uma explosão no apartamento e levado a um incêndio.

Conforme os policiais, o apartamento em questão é do Coronel do Exército Brasileiro reformado Vigílio Parra Dias, que teria deixado o condomínio durante o processo de evacuação e, desde então, não se sabe a localização dele.

No total, 44 pessoas tiveram que deixar o prédio, sendo que 11 precisaram ser resgatadas de rapel. Ao todo, 34 foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Casa de Saúde e Unidade de Pronto Atendimento de São José. Nenhuma delas estava em estado grave.

A explosão, conforme a Defesa Civil de São Paulo, afetou o apartamento no primeiro andar do prédio, que fica na Rua Hércules Florence, no bairro Botafogo, na cidade de Campinas. Devido ao impacto, outros quatro apartamentos também foram atingidos, o elevador ficou danificado e fornecimento de energia elétrica interrompido.

Ao todo, o prédio tem sete andares.

O Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) também foi acionado para a ocorrência devido à presença de explosivos intactos no local. Depois, equipes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) ainda compareceram ao local e aguardam análise técnica do Engenheiro do município.

Além deles, a Polícia Técnica Cientifica também foi acionada. Uma granada foi fiscalizada e levada pela PM para detonação em local adequado.