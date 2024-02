Reprodução/ Defesa Civil Explosão ocorreu no fim da tarde desse sábado (24)

A polícia apreendeu 111 armas, 25 embalagens contendo pólvora, 39 embalagens com espoletas, 15 carregadores de munição e duas granadas no apartamento que explodiu em Campinas na noite de sábado (24). O imóvel pertence ao Coronel do Exército Brasileiro reformado, Vigílio Parra Dias, que está foragido.

A Polícia Civil investiga o caso por meio de inquérito policial instaurado pelo 1º DP de Campinas.

O Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) foi acionado para retirar de forma segura, as duas granadas que estavam no apartamento.

De acordo com uma nota da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o proprietário do imóvel não foi localizado e está sendo procurado para prestar esclarecimentos.





Entenda o caso

No último sábado (24), um incêndio atingiu um prédio residencial em Campinas (SP) por volta das 18h41.

Segundo a Polícia Civil, o apartamento é do Coronel do Exército Brasileiro reformado, Vigílio Parra Dias. No local, havia armas e munições, o que pode ter sido a causa de uma explosão no apartamento, que ocasionou um incêndio ainda mais forte.

Ao todo, 44 pessoas tiveram que evacuar o prédio, sendo que 11 foram resgatadas de rapel. No total, 37 foram socorridas, nenhuma em estado grave, e encaminhadas para o Hospital Casa de Saúde e Unidade de Pronto Atendimento de São José.

Segundo a Defesa Civil de São Paulo, a explosão atingiu o apartamento no primeiro andar do prédio na Rua Hércules Florence, no bairro Botafogo, na cidade de Campinas. Outros quatro apartamentos foram atingidos com o impacto, o elevador foi danificado e o fornecimento de energia elétrica interrompido. Ao todo, o prédio tem sete andares.