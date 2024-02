MINISTÉRIO DA JUSTIÇA/DIVULGAÇÃO Brasil tem cinco presídios federais

O Ministério da Justiça suspendeu o banho de sol e as visitas nos cinco presídios federais do país. A medida vale para esta quinta-feira (15) e sexta-feira (16) e foi divulgada por meio de uma portaria.

A alteração temporária das regras acontece por conta da fuga de dois detentos da Penitenciária Federal de Mossoró , no Rio Grande do Norte que aconteceu ontem (14) e pode ser estendida por mais tempo.

Essa foi a primeira fuga registrada na história do sistema penitenciário federal, inaugurado em 2006.

A portaria também suspende a visita de advogados e atividades de assistência educacional, laboral e religiosa, com exceção dos atendimentos emergenciais de saúde.

O documento foi assinado na quarta-feira (14) pelo diretor substituto do Sistema Penitenciário Federal, José Gomes Vaz. A norma estabelece ainda a limitação de acesso a dependências das penitenciárias, e autoriza diretores a tomarem outras medidas que entenderem cabíveis.

Presídios de segurança máxima

O Brasil mantém hoje cinco presídios federais de segurança máxima em funcionamento: Mossoró (RN), Catanduvas (PR), Campo Grande (MS), Porto Velho (RO) e Brasília (DF).

Quem são os fugitivos

Rogério da Silva Mendonça , o Querubin, tem 35 anos e estava na penitenciária desde setembro de 2023. Natural de Rio Branco, no Acre, ele foi transferido para o Rio Grande do Norte após uma rebelião no Presídio Antônio Amaro Alves, na capital acreana, em julho de 2023.

Ministério da Justiça e Segurança Pública Rogério Mendonça, fugitivo do presídio de Mossoró





Deibson Cabral Nascimento, conhecido como Tatu, também nasceu em Brasileia (AC). Tem 33 anos e também estava no presídio de segurança máxima de Mossoró desde 2023. Foi transferido de Rio Branco no mesmo grupo de Rogério, após tramarem na rebelião do Presídio Antônio Amaro Alves em julho do ano passado.

Ministério da Justiça e Segurança Pública Deibson Nascimento, fugitivo do presídio de segurança máxima de Mossoró