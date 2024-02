Ministério da Justiça/Divulgação Brasil tem cinco presídios federais

Dois presos fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, unidade de segurança máxima do sistema prisional federal, no Rio Grande do Norte. A fuga foi constatada na manhã desta quarta-feira (14) pelos agentes federais.

Os fugitivos foram identificados como Rogério da Silva Mendonça, de 36 anos, e Deibson Cabral Nascimento, de 34, também conhecido como "Tatu" ou "Deisinho". Essa é a primeira fuga registrada na história das cinco prisões administradas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, cuja primeira penitenciária foi inaugurada em junho de 2006.

De acordo com informações preliminares, ambos os fugitivos são do Acre e teriam ligações com o Comando Vermelho, facção a qual pertenceu Fernandinho Beira-Mar, preso na mesma unidade. Os dois homens cumpriam pena desde setembro de 2023.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, uma solicitação de apoio foi recebida para recapturar os fugitivos. "O apoio está sendo dado", afirmou a pasta. André Garcia, da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), está a caminho de Mossoró. A Polícia Federal foi acionada e atua na investigação das responsabilidades pela fuga.

Os presídios do sistema federal recebem presos considerados de "alta periculosidade". Além de Mossoró, existem outras quatro penitenciárias federais, localizadas em Catanduvas (PR), Porto Velho (RO), Campo Grande (MS) e Brasília (DF).