PR/Ricardo Stuckert Lula critica conflitos e pede mudança no Conselho de Segurança da ONU

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez fortes declarações nesta quinta-feira (15) durante uma reunião com o presidente do Egito, Abdul Fatah Khalil Al-Sisi, no Cairo. Lula enfatizou a necessidade de reformar a composição do Conselho de Segurança das Nações Unidas, argumentando que os países-membros devem promover a paz em vez de alimentar conflitos.



"É preciso que tenha uma nova geopolítica na ONU. É preciso acabar com o direito de veto dos países. E é preciso que os membros do Conselho de Segurança sejam atores pacifistas, e não atores que fomentam a guerra", declarou.

Lula destacou que algumas das recentes guerras não foram submetidas ao Conselho de Segurança da ONU, citando exemplos como a invasão ao Iraque e à Líbia, bem como a intervenção russa na Ucrânia. Ele também expressou frustração com a incapacidade do Conselho de Segurança de intervir no conflito entre Israel e a Faixa de Gaza.





Além disso, Lula ressaltou a importância do Egito como uma rota crucial para a retirada de estrangeiros afetados pelo conflito em Gaza, assim como para a entrega de assistência humanitária à região.

O presidente brasileiro reiterou seu apoio à iniciativa egípcia de estabelecer uma "zona livre de armas no Oriente Médio" e destacou a necessidade urgente de um cessar-fogo duradouro para permitir a entrega sustentável e desimpedida de ajuda humanitária em Gaza.

Lula também enfatizou o compromisso do Brasil com a solução do conflito entre Israel e Palestina, defendendo um Estado Palestino ao lado de Israel, com fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas.





Além das questões relacionadas ao conflito no Oriente Médio, Lula destacou a importância de fortalecer as relações entre o Brasil e o Egito, especialmente em seu centenário de relações diplomáticas. Ele enfatizou a necessidade de ampliar as parcerias comerciais entre os dois países e expressou o desejo de uma relação comercial mutuamente benéfica.

Lula também discutiu o papel do Egito no BRICS e expressou o desejo de trabalhar em conjunto dentro do bloco para promover mudanças na ordem global e abordar questões como fome e mudanças climáticas, além de reformular a atuação dos organismos financeiros internacionais para ajudar os países mais pobres.

Em suma, as declarações de Lula durante sua visita ao Egito destacam seu compromisso com a promoção da paz, tanto no contexto global quanto nas relações bilaterais entre o Brasil e o Egito.