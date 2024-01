José Luís da Conceição Boulos deve concorrer à prefeitura de São Paulo com Marta Suplicy como vice-prefeita





O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, disse que no que diz respeito à eleição municipal de São Paulo a preocupação de seu partido é “não deixar o [deputado Guilherme] Boulos ganhar”, afirmando que isso causaria “um grande mal ao país” e que os membros do PSOL, partido de Boulos, “já deram provas disso”.

“Pessoal, essa gente que entra no PSOL já entra com essa intenção. Hoje o comportamento dele é de uma pessoa normal, elegante, mas se tivesse a oportunidade de ganhar a prefeitura de São Paulo, não tenha dúvida de que ele vai pôr fogo no Brasil. Ele põe fogo no Brasil! Veja o estrago que eles fazem com 3 ou 4 deputados em Brasília! É uma gente que é contra tudo!”, disse Valdemar.





A afirmação do presidente do PL veio quando ele foi questionado a respeito da “nacionalização” da disputa pela Prefeitura de São Paulo ou, melhor dizendo, ao envolvimento de atores políticos como o presidente Lula (que apoia Boulos), o ex-presidente Bolsonaro (padrinho político do atual prefeito, Ricardo Nunes) e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (que apoia sua correligionária, a deputada Tabata Amaral).

“O [prefeito Ricardo] Nunes já está empatado com o Boulos. O PT tem votos em São Paulo, o Lula vai entrar pra valer, e o Bolsonaro também vai se dedicar muito a São Paulo, não tenho dúvida disso. O Nunes tem tudo pra ganhar a eleição. Vai ganhar a eleição, não tenho dúvida disso, ele já cresceu muito”, afirmou o presidente nacional do PL.





Disputa

A eleição que ocorrerá em outubro de 2024 já está se desenhando, com vários(as) pré-candidatos(as) no páreo pela Prefeitura de São Paulo, o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB); Guilherme Boulos (PSOL); Tabata Amaral (PSB); kim Kataguiri (União); Marina Helena (Novo); Ricardo Salles (PL); Marcos Pontes (PL) e Padre Kelmon (PRD).

Até o momento, hora as pesquisas de intenção de voto mostram Boulos liderando com uma vantagem pequena sobre Nunes, hora apontam um empate técnico entre eles.