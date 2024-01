Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Rodrigo Pacheco, presidente do Senado





O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), emitiu uma nota nesta quinta-feira (25), em resposta às declarações feitas pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Sem citar diretamente Valdemar, Pacheco disse que o ex-deputado não consegue organizar a oposição.

“Difícil manter algum tipo de diálogo com quem faz da política um exercício único para ampliar e obter ganhos com o fundo eleitoral e não é capaz de organizar minimamente a oposição para aprovar sequer a limitação de decisões monocráticas do STF”, afirmou o presidente do Senado.

Pacheco também criticou o apoio público de Valdemar ao impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, afirmando que nos bastidores ele adota uma postura diferente.

A troca de acusações ocorreu após Valdemar ter chamado Pacheco de “omisso” em relação à operação da Polícia Federal contra o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), afirmando que a ação era uma “perseguição” e que não havia autoridade do Congresso Nacional.

O presidente do PL também disse ao jornal O Globo que Pacheco era “frouxo”,a legando que o presidente do Congresso deveria agir pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes, responsável pela operação da PF.





A operação da Polícia Federal, deflagrada nesta quinta, investiga uma suposta espionagem ilegal realizada pela Agência Brasileira de Inteligência durante o período em que Alexandre Ramagem esteve à frente da agência. Ramagem ocupou o cargo durante parte da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e atualmente é deputado federal pelo mesmo partido.