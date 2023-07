Valter Campanato/Agência Brasil Valdemar Costa Neto

Valdemar Costa Neto , presidente do Partido Liberal ( PL ), disse nesta segunda-feira (31) que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será o responsável por escolher o candidato de direita nas eleições presidenciais que ocorrerão em 2026.

“Quanto a ter outros candidatos no lugar do Bolsonaro, isso está muito longe ainda. Ninguém pensou nisso. Quem vai ter que decidir isso é o próprio Bolsonaro, porque ele é que representa hoje a opinião de direita no Brasil”, disse Valdemar em entrevista a CNN Brasil.

Bolsonaro está inelegível por oito anos desde o dia 30 de junho por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele foi condenado pela propagação de informações falsas sobre as urnas eletrônicas. O julgamento encerrou com o placar de 5 a 2 contra o ex-presidente.

Com a decisão do TSE, Bolsonaro fica impedido de concorrer às eleições municipais de 2024 e às estaduais e nacionais de 2026.

Além do relator, ministro Benedito Gonçalves, os magistrados Floriano Marques Neto, André Tavares, Cármen Lúcia e Alexandre Moraes votaram pela condenação. Os ministros Raul Araújo e Kassio Nunes Marques abriram divergência e pediram a absolvição do ex-presidente.

A ação contra Bolsonaro foi promovida pelo PDT, ao alegar que o ex-presidente cometeu abuso do poder político e dos meios de comunicação durante uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, em julho de 2022, quando ele atacou, sem provas, as urnas eletrônicas e o TSE.





Eleições municipais

Em declaração dada à revista Crusoé na semana passada, Jair Bolsonaro afirmou que deve pensar primeiro nas eleições municipais de 2024 e depois nas presidenciais, que ocorrerão em 2026.

Com isso, o ex-presidente disse que está perto de fechar aliança com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) para o pleito do próximo ano .

"Então falta eu e o Nunes tomarmos algumas tubaínas juntos pra marcar a data do casamento. O Valdemar já declarou amor, eu estou na iminência de fechar. Um namoro um pouco mais demorado é bem-vindo", afirmou Bolsonaro.