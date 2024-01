Reprodução: Flipar É a segunda vez que o pré-candidato deve concorrer a um cargo público





Kelmon Luis da Silva Souza, 47, mais conhecido como Padre Kelmon, anunciou sua pré-candidatura à Prefeitura da Cidade de São Paulo para as eleições deste ano. Kelmon ficou conhecido nacionalmente ao ter disputado as eleições de 2022, quando se candidatou à Presidência da República. As informações sobre sua pré-candidatura são do UOL.

Apesar de ter nascido na Bahia, o pré-candidato reside na cidade de São Paulo há 22 anos. Seu vice já foi definido e será o pastor evangélico Manoel Ferreira Junior (PTB).

Ao ser perguntado sobre o motivo de disputar o cargo na capital, o sacerdote afirmou que a cidade "precisa de cuidado, carinho e deve servir de referência". Além disso, o pré-candidato disse que "São Paulo é a locomotiva do país".





Nas eleições de 2022, muitas pessoas viam Padre Kelmon servir como cabo eleitoral do então presidente Jair Bolsonaro (PL). Apesar disso, o hoje candidato à Prefeitura não deve ter o apoio do ex-presidente, que deve apoiar a reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB).



O candidato se define como "sacerdote ortodoxo, defensor da vida, família e liberdade" em suas redes sociais. Como conservdor, ele diz ser presidente do "Foro do Brasil", movimento conservadorista que conta com políticas que fazem oposição ao governo Lula (PT).