ESTADÃO CONTEÚDO Guilherme Boulos





O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) afirmou nesta quinta-feira (30) que o candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) inicia a eleição de 2024 em São Paulo com 10% das intenções de voto. A fala do parlamentar ocorreu em entrevista para a CNN Brasil.

Na avaliação de Boulos, esse índice aconteceria mesmo a capital paulista tendo votado majoritariamente no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2022 durante a corrida presidencial. “É inegável que o Bolsonaro tem um cabo eleitoral. Ele tem uma base eleitoral no país”, comentou.

No entanto, o deputado pontuou que as eleições municipais costumam ter movimentos e debates diferentes do que ocorrem na esfera nacional. Ele citou o exemplo de 2020, quando candidatos bolsonaristas não tiveram bons desempenhos nos municípios.

“Nas eleições de 2020, Bolsonaro era presidente da República e o campo bolsonarista não teve um grande sucesso, sobretudo se a gente considerar as maiores cidades brasileiras”, relembrou.

Boulous ainda apontou que não se pode aumentar a influência do ex-presidente nas eleições municipais do ano que vem. “Primeiro porque Bolsonaro não é mais o presidente da República. Ele não tem mais aquela máquina, aquela visibilidade”, opinou.

“Acho que há influência, o espectro ainda tem a sua força, mas também não se pode mistificar e sobredimensionar essa influência”, completou.

Bolsonaro líder da oposição? Boulos opina

Boulos disse que não enxerga possibilidade de Bolsonaro ser o principal líder da oposição ao governo Lula. “Certamente ele é relevante na oposição pela votação que teve, por ter sido presidente da República, mas eu acho que a credibilidade de Bolsonaro, inclusive para liderar a oposição, está em franco declínio”, opinou.

“Quando ele diz que não quer ser o líder da oposição, eu acho que reflete um pouco essa perda de credibilidade, de espaço político, mas também reflete uma outra coisa que precisamos ter em mente quando se discute o papel do Bolsonaro, que é a encrenca judicial do Bolsonaro”, acrescentou.





