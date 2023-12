Ricardo Stuckert/PR Paulo Gonet, Lula e Flávio Dino





Paulo Gonet, o indicado do presidente Lula (PT) ao cargo de procurador-geral da República , recebeu um parecer favorável do senador e relator Jaques Wagner (PT-BA), para aprovação de seu nome na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa. A leitura do documento está programada para quarta-feira (6).





No parecer, o Jaques destaca o currículo de Gonet, que é doutor em Direito pela Universidade de Brasília e conquistou o primeiro lugar no concurso para o cargo de promotor de Justiça do Distrito Federal.

O senador ressalta que, na sua visão, Gonet “demonstra experiência profissional, formação técnica adequada e afinidade intelectual e moral para o exercício do elevado cargo para o qual foi indicado”.

No dia 13 de dezembro, Gonet deverá ser sabatinado pelos integrantes da CCJ. É a mesma data para a qual foi marcada a sabatina de Flávio Dino , o indicado de Lula ao STF para ocupar a vaga da ex-ministra Rosa Weber. Ambos foram indicados por Lula na mesma data.

Se aprovado, Gonet vai assumir a cadeira de Augusto Aras — que hoje está com a procuradora-interina Elizeta Ramos —, por um mandato de dois anos, com possibilidade de recondução ao cargo.