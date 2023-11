Paulo Gonet Procurador Geral do Ministério Público Eleitoral, Paulo Gonet, durante julgamento no TSE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve indicar nesta segunda-feira (27) o seu novo Procurador-Geral da República (PGR) . O favorito e provável indicado é Paulo Gonet Branco, atual Procurador-Geral Eleitoral .



Gonet graduou-se em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e obteve mestrado e doutorado em Direito Constitucional pela Universidade de Brasília (UnB). Sua carreira no Ministério Público teve início em 1987como procurador. Posteriormente, em 2012, foi promovido a subprocurador-geral da República.

Gonet também se destaca por sua atuação acadêmica, sendo professor emérito de Direito Constitucional em diversas instituições de ensino superior no Brasil. Além disso, é autor de diversos artigos e livros sobre temas jurídicos, com contribuições significativas para o debate e entendimento do direito constitucional brasileiro.

Em 1998, Paulo Gonet Branco foi um dos fundadores do Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP), ao lado de Gilmar Ferreira Mendes e Inocêncio Mártires Coelho. Esta instituição, hoje conhecida como Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), foi estabelecida em Brasília. Gonet desfez sua parte na sociedade em 2017.

Ele também é conselheiro superior do Centro de Altos Estudos em Controle e Administração Pública do Tribunal de Contas da União (TCU)e exerceu o cargo de diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU)[8] entre dezembro de 2019 e julho de 2021.

Ao longo de sua carreira, Paulo Gonet demonstrou um forte compromisso com a defesa do Estado de Direito, da democracia e da legalidade. Sua visão abrangente sobre questões constitucionais e seu histórico de defesa das instituições democráticas têm sido reconhecidos tanto no âmbito jurídico quanto na esfera acadêmica.



Prêmios:

Prêmio Jabuti, Câmara Brasileira do Livro, em 2008.

Comendador da Ordem do Mérito da Justiça do Trabalho, TST, em 2004.

Comendador da Ordem do Rio Branco, Ministério das Relações Exteriores, em 2002.