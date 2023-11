Paulo Sergio/Câmara dos Deputados Deputada Bia Kicis (PL-DF)





A deputada federal Bia Kicis (PL-DF), figura ligada ao bolsonarismo, indicou em 2019 o nome de Paulo Gonet ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) para ocupar o cargo de Procurador-Geral da República.

Na ocasião, Kicis destacou Gonet como "conservador" e "cristão", ressaltando seu desempenho na Operação Lava Jato. No entanto, Bolsonaro optou por Augusto Aras para liderar a PGR.

“Paulo Gonet é conservador raiz, cristão, sua atuação no STF nos processos da lava jato foi impecável. Ele não tem capivara. E o fato de ter sido sócio de Gilmar Mendes no IDP em nada interferiu em sua atuação profissional”, comentou a deputada na ocasião.

A reviravolta aconteceu quatro anos depois, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicou Paulo Gonet como o novo Procurador-Geral da República, podendo suceder Augusto Aras. A indicação foi anunciada nesta segunda-feira (27).

Paulo Gonet agora terá que passar por uma sabatina no Senado. A previsão é que esse processo ocorra entre os dias 12 e 15 de dezembro. A expectativa é que a indicação de Gonet seja aprovada sem maiores dificuldades.







Paulo Gonet tem 62 anos, ingressou no Ministério Público Federal (MPF) em 1987 e, nos anos 1990, criou com Gilmar Mendes o IDP (Instituto Brasileiro de Direito Público). Gonet se encontrou com o presidente em setembro, quando o petista também se reuniu com o subprocurador Antonio Bigonha, que igualmente pleiteava o cargo.

Desde a saída de Augusto Aras, Elizete Ramos ocupa interinamente o cargo. Aras chegou a tentar uma recondução, mas desconsiderada pelo presidente por seu passado próximo a Jair Bolsonaro.