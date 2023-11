Ricardo Stuckert/PR - 27.11.2023 Flávio Dino e Paulo Gonet foram indicados por Lula (PT) ao STF e PGR, respectivamente

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, senador Davi Alcolumbre (União-AP) marcou para o dia 13 de dezembro as sabatinas do indicado para o Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino , e do indicado para a Procuradoria-Geral da República, Paulo Gonet.

O senador também já definiu os relatores de cada sabatina. O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA) será o relator da indicação de Paulo Gonet e o

aliado do indicado e do governo, senador Weverton (PDT-MA), será o relator da indicação de Flávio Dino.

Os nomes foram apresentados nesta segunda-feira (27) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Além da rapidez na marcação das sabatinas, também é incomum que hajam duas no mesmo dia.

Com isso, a expectativa é de que os nomes sejam votados em plenário no dia seguinte, uma quinta-feira (14). Mesmo assim, há a possibilidade de um novo acordo que encurte as sabatinas e permita a votação ainda no dia 13.

O presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta segunda-feira (27) que o Senado fará um esforço concentrado para analisar ainda em dezembro as duas indicações.



"Nossa intenção para todas essas indicações é estabelecermos um esforço concentrado entre os dias 12 e 15 deste mês de dezembro, para presença física dos senadores, considerando que essa apreciação se dá por voto secreto. Estamos imbuídos nesse propósito", disse o presidente do Senado.

Esse fato indica que os nomes passarão sem sustos pela comissão e devem assumir os cargos ainda este ano.