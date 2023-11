Reprodução / TV Globo - 29.11.2023 Operação contra grupo criminoso em Sergipe deixou sete mortos e dois presos

Na manhã desta quarta-feira (29), a Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE) deflagrou uma operação contra uma associação criminosa especializada em homicídios, tráfico de drogas e assaltos. Na ocasião, sete homens morreram em confrontos com policiais e dois foram presos nos municípios de Cristinápolis e Tomar do Geru, na região sul do estado.

Cerca de 100 policiais participam da operação.

Na ação, foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão em 26 endereços diferentes. Um deles foi contra Michel Silva Pena, suspeito de chefiar o grupo. Ele está preso no Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto (Copemcan), responde pela morte do policial militar Nabal Gomes Menezes, na zona rural de Tomar do Geru, cerca de seis anos atrás.

Na cela do suspeito, os policiais encontraram celulares e uma arma branca.

Todos os mortos durante a ação estão ligados a uma organização criminosa com sede na Bahia, de acordo com a Polícia Civil.

Segundo as investigações, existem fortes indícios de que um homicídio e cinco tentativas de assassinato em Cristinápolis, entre agosto e novembro deste ano, foram motivados pela disputa por pontos de venda de drogas e da liderança da facção de Michel Silva Pena.

A apuração do caso teria começado a partir de uma denúncia anônima, que apontava o presidiário como líder do grupo e disputava o território de Tomar do Geru com outro grupo, do conjunto Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro, também da Grande Aracaju.

O atrito entre esses grupos tem gerado rivalidade e causado conflitos armados na região.