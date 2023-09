Polícia Civil Polícia Civil apreendeu 74 celulares furtados durante o festival de música The Town

A Polícia Civil de São Paulo apreendeu, na madrugada desse domingo (10), 74 celulares furtados durante o festival The Town, realizado no autódromo de Interlagos entre os dias 2, 3, 7, 9 e 10 deste mês. Os aparelhos foram localizados em mochilas por seguranças do evento.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, um casal abandonou duas mochilas e fugiu ao perceber a aproximação dos seguranças. Dentro das bolsas, havia celulares, documentos e algumas carteiras. Os policiais da 1ª Delegacia de Polícia de Atendimento ao Turista realizaram uma busca pelo local, mas não localizaram a dupla.





Todos os objetos foram, então, apreendidos, e as mochilas foram periciadas. A Divisão Especializada de Atendimento ao Turista (Deatur) entra em contato com os donos dos celulares furtados, identificados a partir de um cruzamento de dados com os boletins de ocorrência registrados, a partir desta segunda (11).

A retirada dos aparelhos acontecerá na sede da Deatur, localizada na Rua Tenente Alberto Spicciati, 200 - 1º andar - Várzea da Barra Funda, zona Oeste da Capital. A polícia segue com a investigação para identificar os criminosos.