Reprodução / canal gov - 29.11.2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontro com empresários na Arábia Saudita

Na manhã desta quarta-feira (29), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontra com empresários sauditas em Riade, capital da Arábia Saudita. O mandatário embarcou em direção ao Oriente Médio na última segunda (27).

A reunião acontece no Hotel Ritz-Carlton e começou às 6h30 do horário de Brasília (12h do horário de Riade). O encontro faz parte da agenda oficial que Lula cumpre no Oriente Médio, sendo a primeira viagem internacional do chefe do Executivo desde que ele passou pela cirurgia de quadril, em setembro.

De acordo com a agenda oficial, o presidente ainda vai participar de um almoço empresarial Brasil-Arábia Saudita às 12h30 do horário local e, mais tarde, às 14h30, fará parte da abertura do seminário Embraer.

O evento tem o objetivo de apresentar produtos da empresa brasileira que fabrica aeronaves e da Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos (ApexBrasil) para os estrangeiros.

Conforme o cronograma, depois dos encontros em Riade, Lula parte em direção a Doha, capital do Catar, ainda hoje, às 16h do horário local (10h no de Brasília). A previsão é que o petista chegue ao local às 16h50 (10h50 no horário de Brasília).

Nessa terça-feira (28), Lula se encontrou com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammad bin Salman, no Palácio Real Al Yamamah. Depois, houve uma reunião ampliada, que contou com a presença de ministros e autoridades dos dois países.

Além do fornecimento da relação bilateral, os líderes teriam discutido o investimento US$10 bilhões que o Fundo Soberano Saudita planeja fazer no Brasil, sendo que US$ 9 bilhões são para os próximos sete anos.

O petista está fazendo um giro por três países do Oriente Médio (Arábia Saudita, Qatar e Emirados Árabes Unidos) e pela Alemanha. O principal objetivo é participar da COP28, em Dubai, onde deverá chegar no dia 1º de dezembro, nos Emirados Árabes.