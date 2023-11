Reprodução/Youtube Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira (29) que pretende tornar o Brasil "a Arábia Saudita da energia verde". O mandatário participou da mesa redonda Brasil-Arábia Saudita, em Riad. Ele convidou o país do Oriente Médio para ser sócio no desenvolvimento de uma matriz energética que prioriza a sustentabilidade.

“Se a Arábia Saudita é o país mais importante na produção de petróleo, de gás, daqui a 10 anos, o Brasil será chamado de ‘a Arábia Saudita da energia verde’”, disse Lula durante discurso. “Sejam sócios do Brasil no desenvolvimento dessa nova matriz energética que o mundo precisa, que o mundo sonha e que nós podemos oferecer”, acrescentou.

Lula citou ainda que o governo brasileiro viaja o mundo para “construir parcerias”, e não somente para negociar investimentos.

“Nós estamos viajando na tentativa de construir parcerias. Não é apenas saber quanto que o fundo da Arábia Saudita pode investir no Brasil, mas é saber também quanto que os empresários brasileiros podem investir na Arábia Saudita”, disse o mandatário.

O mandatário brasileiro ainda convidou os sauditas a fazerem “investimentos cruzados entre a Petrobras e empresas sauditas para a produção de fertilizantes. E dar uma garantia ao mundo com a incerteza criada pela guerra da Rússia na Ucrânia”.

“Estamos falando em desenvolvimento econômico enquanto o mundo fala em guerra”, criticou Lula. “A guerra não traz nada a não ser miséria e morte, a não ser destruir. Quando um país chega a decretar guerra, é porque ele está decretando a falência da capacidade do diálogo.”





Viagens internacionais

Na terça-feira (28), o presidente Lula desembarcou em Riade, capital da Arábia Saudita. No país, o petista se reuniu ainda hoje com o príncipe herdeiro da nação, Mohammed bin Salman (MBS).

Após a mesa redonda nesta quarta-feira, Lula teve um almoço com empresários e, em seguida, vai participar da abertura do Seminário Embraer. Logo depois, o mandatário embarca para Doha, no Qatar, e em Dubai, nos Emirados Árabes, onde estará presente para a COP28, Conferência do Clima da ONU (Organização das Nações Unidas).

Depois, Lula vai para Berlim, na Alemanha, se reunir com o chanceler Olaf Scholz.

Neste ano, o presidente brasileiro já visitou 24 países e passou mais de 60 dias no exterior.