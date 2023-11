katemangostar / Freepik Neste domingo são aplicadas as provas de Redação, Linguagens e Ciências Humanas





O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informou que está monitorando a situação climática em todo o país, devido à ocorrência de chuvas fortes neste fim de semana, e garante que estudantes prejudicados por eventos climáticos extremos terão direito à reaplicação da prova do Enem.

A aplicação da primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será realizada neste domingo (5) em todo o país . O edital prevê a reaplicação é prevista para participantes que tenham problemas logísticos provocados por desastres naturais, falta de energia elétrica que comprometa a visibilidade da prova pela ausência de luz natural, falha no dispositivo eletrônico fornecido ao participante ou erro de execução de procedimento de aplicação que incorra em comprovado prejuízo ao participante.

"As coordenações estaduais, municipais e de locais de prova contratadas pelo Cebraspe, instituição responsável pela aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, estão mobilizadas para tomar as providências necessárias a fim de garantir a aplicação neste domingo, 5 de novembro", informou o Inep, em nota.

Para solicitar a reaplicação, quem se prejudicar devido às condições climáticas deve acessar a Página do Participante entre os dias 13 e 17 de novembro, e clicar na aba especificamente criada para submissão dos pedidos. Após análise do Inep, quem comprovar os prejuízos causados por motivos de força maior poderá fazer a prova nos dias 12 e 13 de dezembro, em locais que o instituto divulgará posteriormente.





Clima deste domingo no Brasil

Em São Paulo os temporais causaram a morte de seis pessoas no sábado (5) e deixaram milhões de moradores sem energia . De acordo com a Enel, o serviço só estará 100% restaurado na terça-feira. Neste domingo de provas, o Governo anunciou que vai garantir o fornecimento de energia para as escolas onde a prova será aplicada.

De acordo com o ClimaTempo, não há previsão de chuvas para as regiões Sul e Sudeste, exceto no estado do Espírito Santo, que pode ter pancadas de chuva.

No Centro-Oeste, há potencial para temporais em algumas áreas, principalmente no nordeste mato-grossense e no norte de Goiás.

No Nordeste, uma frente fria deve trazer chuvas fortes, com potencial para formar temporais na maior parte da Bahia.

No Piauí, Maranhão, no Ceará, no Rio Grande do Norte e no leste da Paraíba até a região de Salvador (BA), chove de maneira isolada. Nas demais regiões, o tempo estará firme, ensolarado e com muito calor.

No Norte, há previsão de temporais no centro-norte do Amazonas e no sul do Tocantins.