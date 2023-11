Valter Campanato/Agência Brasil - 20.11.2022 Estudantes esperando para realizar o Enem em 2022

Neste domingo (5), acontece o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 em todo o país. Hoje, os inscritos vão realizar as provas de linguagens (português e língua estrangeira) e ciências humanas, além da redação. Cada uma das provas contém 45 questões objetivas e o texto deve ser feito em até 30 linhas.

Os portões serão abertos às 12h do horário de Brasília e fecharão pontualmente às 13h. As provas estão marcadas para começar às 13h30 e vão até as 19h.

No próximo domingo, dia 12, os estudantes farão a segunda etapa do exame, que conta com as provas de ciências da natureza e matemática.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mais de 3,9 milhões de pessoas estão inscritas para realizar a prova neste ano.

As notas obtidas no Enem podem ser usadas para concorrer a:

Os locais de prova foram divulgados pelo Inep na última semana — confira aqui como consultar.

Com isso, os estudantes puderam ter acesso ao Cartão de Confirmação, que é o documento que informa o número de inscrição, a data, a hora e o local das provas. O idioma escolhido para a prova de língua estrangeira (inglês ou espanhol) e as solicitações de atendimento especializado (como no caso de pessoas com deficiência, por exemplo) também aparecem no documento.





Confira, abaixo, o calendário do Enem 2023 com as próximas datas:



05 de novembro: prova de linguagens (português e língua estrangeira), ciências humanas e redação;

12 de novembro: prova de ciências da natureza e matemática;

24 de novembro: divulgação do gabarito;

16 de janeiro de 2024: divulgação do resultado.

Quais os horários de aplicação (no horário de Brasília)?