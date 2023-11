Arquivo pessoal Chuvas causaram transtornos em São Paulo





A Enel, empresa responsável pelo fornecimento de energia, afirmou neste sábado (4) que a cidade de São Paulo e parte da Região Metropolitana só terão o serviço restabelecido 100% na terça-feira (7) na próxima semana.

Na tarde de ontem (3), uma tempestade atingiu a Grande São Paulo, com ventos que atingiram velocidades superiores a 100 km/h. Os impactos da tempestade se traduziram em cortes generalizados no fornecimento de energia elétrica que, em muitos casos, persistem por mais de 22 horas.

A Enel informou que aproximadamente 2,1 milhões dos seus 8 milhões de clientes no estado ficaram sem energia, resultando em um esforço massivo para restabelecer o serviço.

Até o momento, cerca de 550 mil clientes tiveram a energia elétrica restabelecida. No entanto, a maioria dos afetados reside na capital paulista, onde inicialmente 1,4 milhão de pessoas ficaram no escuro.

Diante da magnitude do problema, a Enel tem adotado uma abordagem de priorização no restabelecimento da energia elétrica. Hospitais, serviços essenciais e escolas, especialmente aqueles que seriam usados para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), estão no topo da lista de prioridades.

A empresa se comprometeu a fornecer previsões de retorno da energia à medida que obtiver diagnósticos mais precisos da situação.

A tempestade provocou danos significativos em quatro linhas de alta tensão na área de concessão da Enel. Até o momento, duas delas já foram restabelecidas, enquanto os esforços continuam para reparar as demais.

Clientes afetados relataram dificuldades em contatar a empresa para relatar cortes de energia e obter informações devido à alta demanda de chamadas, que ultrapassou as expectativas da empresa.





Pedido de indenização

A Enel anunciou que os clientes que sofreram danos elétricos causados pela tempestade podem abrir um pedido de indenização através do aplicativo ou site da empresa.

Os casos serão avaliados individualmente, mas é importante destacar que não há garantia de indenização para prejuízos como a perda de alimentos devido à falta de energia.