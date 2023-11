Reprodução Ventos na capital atingiram a marca de 100km/h

Alguns pontos da cidade de São Paulo e da Região Metropolitana seguem sem luz neste sábado (4) após o temporal que atingiu a região nesta sexta-feira (3). Os ventos que ultrapassaram a marca de 100km/h derrubaram árvores na fiação da capital, fazendo com que houvesse interrupção no fornecimento.



Além dos problemas com energia, a chuva deixou seis mortos. A queda de árvores sobre carros e muros foi principal causa dos óbitos, segundo a Defesa Civil.

A interrupção da luz tem provocado estragos na conservação de alimentos e no cuidado de crianças, idosos e enfermos.

Nas redes sociais, moradores de SP reclamaram da demora no reestabelecimento da luz e questionaram tanto a prefeitura quanto a Enel, fornecedora do serviço.

queria expressar meu eterno desprazer de ter @EnelClientesBR @ricardo_nunessp e @tarcisiogdf em SP



desde as 15 horas sem luz aqui em casa e eu moro perto do aeroporto, imagina os bairros mais distantes



ricardo nunes na eleição vai fingir q ajudava o povo mas ta sumido — matt (@matthwz_) November 4, 2023





É a primeira vez que eu em SP fico mais de 12h sem luz. Mesmo que foi Eletropaulo. — 𝕍𝕚𝕔𝕥𝕠𝕣 𝔻 𝔽𝕣𝕒𝕟𝕔𝕠 (@dfranco50) November 4, 2023





Mirizola, Cotia. Na grande SP sem luz há qse 19 horas! — Gabriel Prates (@GabrielPrates20) November 4, 2023

A Enel afirmou que “está trabalhando de forma ininterrupta para normalizar o fornecimento de energia para todos”. A empresa afirma que reforçou o efetivo nas ruas e nos canais de atendimento.

Segundo a concessionária, as regiões que mais sofrem com a falta de luz são as zonas Sul e Oeste da capital.

“Devido a complexidade do reparo e a necessidade de reconstrução de trechos da rede, em alguns casos, o restabelecimento da energia pode levar mais tempo”, disse a Enel.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) chamou o temporal de "excepcional" e afirmou estar acompanhando a situação da capital.

“A chuva que caiu na Capital, na Região Metropolitana e Baixada Santista hoje foi excepcional. A capital paulista ficou em estado de atenção por quase 2 horas. Tivemos rajadas de ventos, em alguns locais, como na região de Congonhas que chegou a 104 km/h. Estou acompanhando às equipes, constitui um grupo de trabalho e estaremos todos empenhados para que a Cidade retome a sua normalidade o quanto antes”, escreveu Nunes.

Mortes



Ao menos seis pessoas morreram por conta dos estragos causados pelo temporal que atingiu São Paulo na tarde desta sexta-feira (3).



Os óbitos estão relacionados, principalmente, à queda de árvores. Veja a relação:

São Paulo – 2 pessoas faleceram na Zona Leste em virtude de queda de árvore sobre veículos na Av. Eduardo Sabino de Oliveira;

Osasco – 1 pessoa morreu após a queda de uma árvore sobre um muro, que também atingiu um veículo na Av. Luís Rink;

Santo André – 1 pessoa morreu após a queda da parede do 18º andar de prédio em construção na na Rua Mendes Leal;

Limeira – 1 morte causada pela queda de um muro sobre pessoa no bairro Marajoara;

Suzano - 1 morte causada pela queda de uma árvore sobre a pessoa na Av. Antônio Marques Figueira, Vila Adelina.

Desde a tarde de sexta (3), as Defesas Civis do estado e o Corpo de Bombeiros registraram mais de 2.000 chamados para ocorrências relacionadas às chuvas em 40 municípios paulistas.