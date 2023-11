Arquivo pessoal Chuvas causaram transtornos em São Paulo





Duas pessoas perderam a vida devido às intensas chuvas que atingiram a Grande São Paulo nesta sexta-feira (3), provocando não apenas tragédias, mas também perturbações no transporte e no Aeroporto de Congonhas.

A primeira tragédia ocorreu na cidade de Osasco, onde um homem de 21 anos perdeu a vida quando um muro desabou na Avenida Luis Rink, uma consequência direta das fortes chuvas na região.

Já entre Santo André e São Caetano, um homem foi atingido e faleceu após estruturas de uma obra se soltarem de um prédio em decorrência da ventania. Além disso, uma explosão também foi registrada no mesmo local.

As chuvas e ventos fortes também impactaram o Aeroporto de Congonhas, onde um avião de pequeno porte interrompeu as operações. Queda de energia no terminal de passageiros também foi registrada, causando transtornos aos viajantes.

O sistema de transporte ferroviário da região metropolitana também foi afetado, com as linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda operando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. Além disso, falhas afetaram três linhas da CPTM, resultando em um maior intervalo entre os trens e uma redução na velocidade de deslocamento.

Uma árvore de grande porte caiu na Rodovia Anchieta, sentido litoral, interrompendo o tráfego e atingindo quatro veículos.

Os ventos fortes também causaram danos no Autódromo de Interlagos, onde o teto de uma arquibancada desabou, mostrando o impacto da tempestade nas infraestruturas da região. Neste fim de semana, o local recebe o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula-1.





Previsão do tempo

As condições climáticas devem melhorar nos próximos dias, uma vez que a passagem de uma frente fria provocou temporais.

O final de semana traz a expectativa de que as chuvas intensas deem uma trégua, com sábado previsto para céu nublado e rajadas de vento, e domingo com sol predominante e temperaturas variando entre 13ºC e 26ºC.