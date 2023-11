Sophia Bernardes Sabesp

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp pediu neste sábado (4) que os paulistanos economizem água após o temporal que atingiu a Grande SP na tarde desta sexta-feira (3), pois as chuvas provocaram desabastecimento em alguns pontos da região.



Isso porque a chuva também provocou apagão em vários bairros da capital, o que paralisou as instalações da empresa. Essa paralisação afetou o nível dos reservatórios e o fornecimento à população.

Nesse contexto, a empresa pede "economia" de água neste fim de semana. A Sabesp pediu também que os moradores priorizem usar o reservatório das caixas d'água até que a situação seja normalizada.

"A companhia está em constante contato com as concessionárias de energia para restabelecer as instalações o mais breve possível, mas ainda não há previsão de regularização do fornecimento para todas as áreas", disse a Sabesp.

Os bairros da capital sem água são Americanópolis, São Mateus, Itaquera, Vila Mariana, Vila Clara, Santa Etelvina, Guaianazes, Cidade Tiradentes, Vila Mascote, Vila Santa Catarina, Vila Joaniza, Campo Grande, Jardim Promissão, Pedreira, Cidade Ademar, Chácara Flora, Morumbi e Capão Redondo.

Outras 12 cidades também enfrentam desabastecimento: Itapecerica da Serra, Mauá, Cotia, Santo André, Diadema, Osasco, Barueri, Guarulhos, Taboão da Serra, Itaquaquecetuba, Biritiba Mirim e Suzano.

A empresa diz que realiza manobras operacionais para amenizar a situação e envia caminhões-tanque para abastecer pontos mais críticos.

Mortes

Seis pessoas morreram em São Paulo em decorrência das fortes chuvas e rajadas de vento que atingiram o estado nessa sexta-feira (3). A velocidade dos ventos, segundo a Defesa Civil do Estado, chegou a 151 quilômetros por hora (km/h) em Santos. Na capital paulista, as rajadas chegaram a 103,7 km/h, recorde dos últimos cinco anos.

Quatro pessoas morreram por conta da queda de árvores, sendo uma em Osasco, uma em Suzano, municípios da Grande São Paulo; e duas na zona leste da capital paulista. Também houve óbito em Limeira, por desabamento de um muro, e em Santo André, devido à queda da parede de um prédio.

Queda de energia

Alguns pontos da cidade de São Paulo e da Região Metropolitana seguem sem luz neste sábado (4) após o temporal que atingiu a região nesta sexta-feira (3). Os ventos que ultrapassaram a marca de 100km/h derrubaram árvores na fiação da capital, fazendo com que houvesse interrupção no fornecimento.

A Enel afirmou que “está trabalhando de forma ininterrupta para normalizar o fornecimento de energia para todos”. A empresa afirma que reforçou o efetivo nas ruas e nos canais de atendimento.

Segundo a concessionária, as regiões que mais sofrem com a falta de luz são as zonas Sul e Oeste da capital.