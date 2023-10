Reprodução A guerra entre o grupo terrorista Hamas contra Israel segue ocorrendo





As Forças de Defesa de Israel (FDI) anunciaram nesta quinta-feira (26) a morte de Shadi Barud, apontado como um dos responsáveis pelo planejamento de ataques terroristas contra Israel, durante uma operação realizada na Faixa de Gaza.

Shadi Barud, que teria ocupado o cargo de vice-diretor de inteligência do grupo terrorista Hamas, era encarregado de coletar informações sobre os inimigos do grupo. A operação israelense visava atingir membros do Hamas e outras organizações armadas palestinas que estavam reunidos na região.

As ações das FDI incluíram ataques de tanques e o envio de forças de infantaria para buscar informações sobre pessoas desaparecidas e reféns mantidos pelo grupo terrorista. As autoridades israelenses destacaram que essas operações não fazem parte da ocupação planejada por terra desde o início do conflito, que teve início em outubro.

“Durante a noite, houve ataques de tanques e forças de infantaria. Esses ataques são ataques que matam esquadrões de terroristas que estão se preparando para a próxima fase da guerra. São ataques que vão mais longe, na linha de contato [com os inimigos]. Essas incursões também localizam e procuraram qualquer coisa que possamos obter em termos de informações sobre desaparecidos e reféns”, explicou o porta-voz da FDI, Daniel Hagari, para a BBC.





O Hamas, por sua vez, alegou que soldados israelenses cruzaram a cerca de segurança na região de Khan Younis, no sul de Gaza, destruindo escavadeiras e um tanque. Os terroristas também afirmaram que a ofensiva ocorreu após Israel solicitar que os habitantes de Gaza se deslocassem para o sul do território.

Consequentemente, a operação resultou na morte de líderes do Hamas e dezenas de terroristas em ações noturnas na Faixa de Gaza.