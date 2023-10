Ricardo Stuckert/PR Lula despachou do Palácio do Alvorada nas últimas semanas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve voltar nesta semana a despachar do Palácio do Planalto após se recuperar de uma cirurgia no quadril. A informação foi divulgada pelo próprio petista no fim de semana.

Lula despachava há três semanas do Palácio do Alvorada enquanto passava por tratamento no quadril. Ele realizou, em setembro, uma artroplastia e precisou colocar uma prótese no quadril.

A cirurgia visava proporcionar a recuperação do movimento da articulação, além de dar conforto para realização de atividades diárias. O petista reclamava de fortes dores no quadril desde às eleições de 2022 e chegou a reduzir a agenda de compromissos nos últimos meses.

Além do procedimento no quadril, ele ainda passou por uma correção na pálpebra para a remoção da pele flácida e retirar o excesso de bolsas de gordura ao redor dos olhos.

Lula deve focar em uma tentativa de solução para o conflito entre Hamas e Israel. O petista pretende apresentar uma nova proposta para solução do conflito na próxima reunião do Conselho de Segurança da ONU, marcada para terça-feira (24).