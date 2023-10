Reprodução Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ligou nesta quinta-feira (26) para familiares de pessoas que integram o Fórum de Famílias de Reféns e Desaparecidos no conflito entre Israel e o grupo armado palestino Hamas.

De acordo com a Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência), “o presidente tem conversado com várias partes do conflito com preocupação humanitária, em defesa de um cessar-fogo e libertação dos reféns”.

Lula adiou conversa que teria com jornalistas na manhã desta quinta para realizar a chamada.

Celso Amorim, assessor especial da Presidência para assuntos internacionais, Jaques Wagner (PT-BA), senador e líder do Governo no Senado e Clara Ant, assessora especial da Presidência, também participaram da ligação.

Lula tem buscado para si protagonismo na resolução do conflito e na tentativa de confortar brasileiros que foram envolvidos pela guerra de alguma forma.

Nesta quarta (25), ele conversou com o Emir do Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, para liberação de brasileiros presos na Faixa de Gaza desde o dia 7 de outubro, quando começou o bloqueio de Israel à Gaza.

"Eu tenho um telefonema com o emir do Catar para tentar ver se encontro alguém capaz de conversar com alguém para ver se a gente consegue liberar, primeiro os brasileiros que estão retidos na Faixa de Gaza a poucos quilômetros da fronteira com o Egito, que estão querendo voltar para o Brasil e que até agora não foi permitido a eles o direito de voltar", disse Lula em evento no Planalto na manhã de ontem.

Ao todo, 26 brasileiros aguardam a repatriação da Faixa de Gaza. Este número era maior, mas 2 brasileiros desistiram de voltar e ficarão no Oriente Médio. Do lado israelense, 1.137 brasileiros puderam voltar ao país em segurança.