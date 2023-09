Joel Vargas / GVG - 18.06.2023 Novo ciclone afeta a região Sul do país

Um novo ciclone extratropical se forma na costa da região Sul do Brasil nesta quarta-feira (27), levando temporais e aumentando a instabilidade climática, especialmente ao Rio Grande do Sul.

De acordo com a Climatempo, o fenômeno se formou em alto mar, próximo à costa do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Além das fortes chuvas que atingiram o estado nas últimas semanas, o início da primavera também foi marcado por temporais no RS, mas com o tempo mais ameno no estado catarinense.

O fim do inverno e o começo da primavera no último sábado (23) se deram sob influência de diversos fatores e a passagem de uma frente fria no final de semana, além da circulação de ventos, que fez com que as nuvens ficassem ainda mais carregadas.

Hoje, o sul e o leste do Rio Grande do Sul deve registrar rajadas de vento de 60 km/h a 80 km/h, conforme a MetSul, podendo ser ainda maiores em alguns pontos da orla e dos Campos de Cima da Serra. Há risco de queda de árvores e cortes de energia elétrica.

A formação deste novo ciclone ocorre devido a uma área de baixa pressão que se descola da Argentina e do Paraguai em direção ao Sul, entre terça (26) e quarta. Segundo a Climatempo, o fenômeno só vai reforçar as nuvens carregadas, os temporais e a ventania, mas ele não se forma sobre o Rio Grande do Sul ou atua diretamente no estado.

Áreas do sul, leste, litoral, região da Grande POA e extremo norte do Rio Grande do Sul devem ficar em alerta.

Nesta quarta, o sistema vai levar chuva às metades norte e leste do estado gaúcho, mas com volumes menores. Por outro lado, a frente fria avança por Santa Catarina e Paraná, com maior intensidade no território catarinense. A expectativa é que o ar mais frio e de alta pressão avance e comece a melhorar o tempo no Rio Grande do Sul.

Os efeitos do ciclone já puderam ser sentidos nessa terça. Ontem, os gaúchos já amanheceram com o som de chuvas fortes e trovoadas. Muitas cidades registraram, inclusive, a queda de granizo no final da madrugada de ontem, principalmente no Centro do estado e da Grande Porto Alegre.



Segundo a MetSul, a região metropolitana de Porto Alegre teve chuvas fortes, raios, trovoadas e rajadas de vento que chegaram a 70 km/h.

Mais chuvas nos próximos dias

A tendência é que altos acumulados de chuva se concentrem no Sul do Brasil nos próximos dez dias, repetindo o padrão observado ao longo do mês de setembro — o mais chuvoso já registrado em um século de dados do Rio Grande do Sul, de acordo com a MetSul. Os volumes de chuva, no entanto, serão altos também no Paraná e em Santa Catarina.

Novas áreas de instabilidade ainda se formam na região entre sexta (29) e sábado (30), com avanço de mais ar frio para os estados. Conforme os meteorologistas, um novo episódio de instabilidade tende a afetar o Sul com mais chuvas volumosas entre os dias 3 e 4 de outubro.