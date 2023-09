Reprodução / CNN Brasil - 06.09.2023 Ciclone no Sul provocou cheia de rios, que levou a enchentes em diversos municípios do Rio Grande do Sul

Após a passagem de um ciclone extratropical na região sul do Brasil na última semana, o local tem alerta para tempestades nesta terça-feira (12). O Rio Grande do Sul deve ser o estado mais afetado pelas fortes chuvas e a formação de um novo ciclone é esperada ainda no início desta semana.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o alerta de tempestades começou ainda nessa segunda (11) e é válido até as 10h desta terça. A previsão é que a região seja atingida por chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Já em relação aos ventos, o esperado é que haja rajadas intensas, de 60 a 100 km/h, além da queda de granizo.

O Inmet alerta para, dentro desse período, risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Os avisos meteorológicos valem para quase todo o Rio Grande do Sul, o oeste de Santa Catarina e o sudoeste do Paraná. As áreas aparecem com alerta de "perigo" no site do instituto.

Conforme a Climatempo, a situação no Sul se deve a uma frente fria, que traz mais instabilidade ao RS antes de se afastar em alto-mar. Entre o sul, centro e oeste do estado é onde há maior previsão de concentração de chuva, que deve ser frequente e intensa.

As temperaturas no Rio Grande do Sul devem ficar entre 16°C e 23°C. Em Santa Catarina, a previsão é entre 19°C e 29°C. Já no Paraná, é de 15°C a 28°C.

Novo ciclone

Ainda segundo a Climatempo, a área de baixa pressão alcança o oceano durante a noite de quarta-feira (13) e desenvolve um novo ciclone extratropical e uma nova frente fria. O dia deve ser marcado por chuvas no RS.

O fenômeno se intensifica sobre o oceano na quinta (14) e deve levar mais ventos fortes que impactam o Rio Grande do Sul, especialmente na faixa litorânea. Chuvas também são esperadas no estado, principalmente nas áreas leste e nordeste.

Ciclone do Sul



As fortes chuvas e ventos provocados pelo ciclone extratropical formado no Sul na última semana deixaram ao menos 47 pessoas mortas no Rio Grande do Sul, segundo último balanço divulgado pela Defesa Civil.

De acordo com os números, outras 46 pessoas ainda estão desaparecidas. O total de desabrigados é de 4.794 e de desalojados, 20.517. Conforme o boletim, 925 pessoas ficaram feridas e 340.928 foram afetadas.

Os óbitos foram registados em: