Reprodução / CNN Brasil - 06.09.2023 Ciclone no Sul provocou cheia de rios, que levou a enchentes em diversos municípios do Rio Grande do Sul

O número de mortos em decorrência do ciclone extratropical formado na região Sul do Brasil subiu para 47, informou boletim da Defesa Civil na manhã desta terça-feira (12). As chuvas intensas dos últimos dias causaram enchentes e deixaram diversos pontos de estragos nas cidades gaúchas.

Os óbitos no Rio Grande do Sul foram registrados em:

Bom Retiro do Sul: 1

Colinas: 2

Cruzeiro do Sul: 5

Encantado: 1

Estrela: 2

Ibiraiaras: 2

Imigrante: 1

Lajeado: 3

Mato Castelhano: 1

Muçum: 16

Passo Fundo: 1

Roca Sales: 11

Santa Tereza: 1

Além dos mortos, inicialmente a Defesa Civil divulgou que havia 46 desaparecidos, em atualização das 7h desta terça, sendo 8 em Lajeado, 8 em Arroio do Meio e 30 em Muçum. No entanto, em coletiva de imprensa ainda nesta manhã, o vice-governador do RS, Gabriel Souza, disse que o número de desaparecidos caiu para 8.

Conforme a Defesa Civil, o número de desabrigados é de 4.794 e de desalojados, de 20.517. Ainda, há 925 feridos, sendo 340.928 pessoas afetadas no total.

Ao menos 97 municípios foram afetados pelas tempestades. Até o momento, 3.130 moradores foram resgatados pelas forças de emergência.

A Defesa Civil recomenda que os moradores se cadastrem para receber alertas meteorológicos no celular. Para isso, basta a pessoa enviar o CEP de sua residência para o número 40199. Depois da confirmação, ela vai passar a receber os alertas, que servem como prevenção.

Divulgação/SECOM Governo do estado disponibilizou canal oficial para recolher doações às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

Nessa segunda-feira (11), o Governo do RS divulgou já ter alcançado mais de R$ 2,2 milhões em doações para as vítimas das enchentes que afetaram o estado. A conta "SOS Rio Grande do Sul" foi criada pelo governo nas redes sociais no último sábado (9).

Para ajuda, basta realizar a doação ao canal oficial com a quantia que quiser para a chave Pix (CNPJ: 92.958.800/0001-38).

Em vídeo publicado nas redes sociais, o governador Eduardo Leite (PSDB) disse que o orçamento público vai contemplar ações de reconstrução das cidades afetadas, como obras de infraestrutura, recuperação de escolas e construção de casas. As doações, segundo ele, têm o objetivo de recuperar atividades econômicas das cidades atingidas pelas chuvas e atender alguns pontos que não conseguem ser contemplados pelo dinheiro público.

"O orçamento público não alcança determinadas finalidades, como colocar o recurso na mão de um pequeno empreendedor que vai precisar comprar itens para o seu pequeno comércio para recomeçar as suas atividades, ou ajudar uma família que foi muito atingida a comprar mobiliários. A gente criou esse caminho de contribuição, com transparência, com auditoria e segurança para as pessoas poderem contribuir", afirmou Leite.