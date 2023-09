Joel Vargas / GVG - 18.06.2023 Diversos municípios foram afetados pelo ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul na última semana

Ao longo desta quinta-feira (14), o novo ciclone extratropical que se formou no litoral do Rio Grande do Sul nessa quarta (13) deve se afastar do Sul do país e se movimentar em direção ao alto-mar. Segundo a Climatempo, o ciclone não vai passar sobre os estados da região e também não avança para o Sudeste.

Ontem, uma frente fria se formou sobre o Sul e o Paraguai após áreas de nuvens carregadas que vinham provocando chuvas sobre o Rio Grande do Sul desde o início da semana. Além dela, também houve a formação de um ciclone, mas que, desta vez, não causou grandes estragos em municípios como o registrado na última semana.

Ainda nesta quinta, o ar frio de origem polar avança sobre o Sul, mas as nuvens carregadas vão saindo no decorrer do dia. A chuva deve diminuir e parar durante a tarde e à noite. O frio, no entanto, continua sobre a região, de acordo com o instituto.



Apesar da saída do ciclone, rajadas de até 80 km/h ainda podem ser registradas no litoral sul de Santa Catarina e no litoral norte do Rio Grande do Sul. Os ventos diminuem durante a tarde.



Previsão desta quinta

Conforme a previsão, chuvas ainda vão ser identificadas no RS durante a manhã e parte da tarde, mas o sol começa a aparecer ao longo do dia e a chuva deve parar à noite. No centro, norte e sul do estado, as chuvas cessam à tarde. Já no centro-oeste gaúcho não deve chover, com o sol aparecendo logo pela manhã.

A previsão não é diferente em Santa Catarina. No oeste, centro e sul do estado, chuvas ainda serão registradas na manhã, mas param à tarde e o sol deve aparecer. No leste, no planalto norte e no Vale do Itajaí, o sol aparece logo pela manhã, mas entre nuvens.

Após o ciclone da última semana, o Rio Grande do Sul contabilizou, até o momento, 47 mortes. Trechos de rodovias foram bloqueados, lugares foram tomados por alagamentos e ao menos nove pessoas ainda estão desaparecidas.

Conforme o último boletim emitido pela Defesa Civil do RS, no fim da tarde de ontem, 100 municípios foram atingidos, 20.959 pessoas estão desalojadas e 940 feridas. No total, 348.211 foram afetados.