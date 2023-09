Reprodução Geraldo Alckmin visitou o Rio Grande do Sul





Neste domingo (10), o governo federal anunciou um importante repasse de R$ 741 milhões em recursos para as cidades impactadas pelo ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. A divulgação foi feita pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB-SP), que visitou a região afetada acompanhado de uma comitiva composta por oito ministros.

Os efeitos devastadores do ciclone extratropical resultaram em 43 mortes até o momento, em decorrência das enchentes e temporais que atingiram o estado. Como resposta à situação emergencial, o governo federal mobilizou recursos e esforços para auxiliar a população afetada.

A comitiva presidencial foi composta por ministros da Saúde, Integração e Desenvolvimento Regional, Desenvolvimento Agrário, Secretaria de Comunicação, Desenvolvimento e Assistência Social, Meio Ambiente e Mudança do Clima, e Cidades.

Para apoiar as operações de resgate e assistência às vítimas, foram mobilizados 900 militares das Forças Armadas, seis aeronaves, além de barcos, botes, tratores e caminhões do Exército. Sob a orientação do general Hertz Pires do Nascimento, foi estabelecido um comando militar unificado para coordenar as ações de ajuda humanitária.

Além disso, um comitê interministerial foi criado para acompanhar de perto a situação dos municípios afetados pelo ciclone e coordenar as ações de resposta governamental.

Durante a visita, Alckmin, que assumiu a presidência interinamente durante a ausência de Lula na Índia, anunciou a restauração da comunicação em todos os municípios atingidos pelo ciclone no Rio Grande do Sul. Para isso, foram transferidos 13 terminais de satélite, permitindo a recuperação da infraestrutura de comunicação da região.

Um hospital de campanha foi instalado em Roca Sales, um dos municípios mais impactados pelo ciclone, já estando em funcionamento desde o começo da semana. Adicionalmente, 15 kits de medicamentos foram disponibilizados, cada um capaz de atender 1,5 mil pessoas por 30 dias.

Para auxiliar no atendimento às necessidades emergenciais da população, já havia sido anunciado anteriormente o repasse de R$ 800 por pessoa afetada para as prefeituras das cidades atingidas. O montante total desse repasse será definido com base nas informações fornecidas pelas prefeituras, e o credenciamento das pessoas afetadas está programado para começar nesta sexta-feira (15).





Veja quais pastas vão enviar recursos para o Rio Grande do Sul

· R$ 225 milhões por meio do Ministério das Cidades;

· R$ 195 milhões por meio do Ministério da Integração;

· R$ 125 milhões para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA);

· R$ 80 milhões por meio do Ministério da Saúde;

· R$ 57 milhões por meio do Ministério das Desenvolvimento Social;

· R$ 26 milhoes por meio do Ministério da Defesa;

· R$ 16 milhões por meio do Ministério dos Transportes;

· R$ 7 milhões por meio da Receita Federal.