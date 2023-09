Joédson Alves/Agência Brasil Presidente Lula





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está reunido com ministros na tarde desta terça-feira (12) para decidir se irá ao Rio Grande do Sul para avaliar os estragos causados pelo recente ciclone que assolou o estado. A não ida do chefe do Executivo federal à região gerou críticas por parte da imprensa e da opinião pública.

Apesar das críticas, Lula tomou todas as providências necessárias para que o governo federal auxiliasse o governo estadual e a população afetada pelo desastre natural. No último domingo (10), o vice-governador do Rio Grande do Sul, Geraldo Alckmin (PSB-SP), que visitou a região atingida, anunciou que a União disponibilizará R$ 740 milhões às cidades afetadas pelas tempestades.

Mesmo com todas as medidas de auxílio em andamento, Lula continuou a enfrentar críticas pela sua ausência na região atingida. Diante desse cenário, o presidente está debatendo com sua equipe a possibilidade de uma visita ao estado para verificar de perto os estragos e prestar solidariedade às comunidades afetadas.





O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT-SP), defendeu a postura do presidente e confirmou a realização da reunião para definir se Lula fará a visita ao Rio Grande do Sul nos próximos dias.

"Primeiro, tem que ficar muito nítido que o presidente tomou todas as medidas que cabe ao governo federal poderia tomar", declarou. “Agora tem essa reunião, certamente os próximos passos devem ser dados nessa reunião. Todas as medidas foram tomadas”.