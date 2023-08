Reprodução / CNN Brasil - 26.07.2023 Ciclone extratropical deve atingir a região Sul nesta semana

Um novo ciclone extratropical atinge o Rio Grande do Sul ainda nesta semana. O fenômeno deve levar chuvas fortes com risco de temporais para a região Sul do Brasil, mas também para o sul do Mato Grosso do Sul. Ainda há risco de rajadas de vento, que podem chegar a 70km/h.

Segundo a Climatempo, o ciclone se forma entre a costa do RS e o Uruguai entre esta sexta-feira (18) e sábado (19).

No sábado, uma frente fria se forma a partir do ciclone e avança em direção ao Sudeste. Chuvas fortes devem atingir, conforme a previsão, o norte gaúcho e áreas de São Paulo que fazem divisa com Paraná e grande parte de Mato Grosso do Sul.

Rajadas de vento de até 60km/h também são esperadas em quase toda a região Sul, além de São Paulo, Rio de Janeiro, sul e triângulo mineiro, Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso e sul de Goiás.

Os ventos podem ficar ainda mais intensos, atingindo os 80km/h, entre o litoral gaúcho e a Costa Verde, no Rio de Janeiro.

O instituto alerta que, devido aos ventos, o mar pode ficar agitado, principalmente no litoral do Rio Grande do Sul.

A região Sul vem passando por uma sequência de ciclones e frentes frias. Em junho e julho, os fenômenos causaram destruição, inundações e deixaram desabrigados na Grande Porto Alegre e no nordeste do Rio Grande do Sul.