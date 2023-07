Reprodução / Twitter @bahiaeomund0 - 12.07.2023 Alagamento registrado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no início do mês

Uma frente fria e um novo ciclone estão previstos para voltar atingir a região Sul nesta semana, que já começa com mudanças no tempo, principalmente no sul e sudeste do Rio Grande do Sul, onde há potencial para temporais nesta segunda-feira (24).

Segundo a Climatempo, em Porto Alegre, a previsão é de chuva entre a tarde e a noite. Além disso, as temperaturas devem cair na capital.

Já na terça (25), a frente fria se afasta em direção ao oceano, mas um cavado no Rio Grande do Sul vai deixar o tempo bem instável por todo o centro-sul gaúcho, informa o instituto. A chuva mais forte deve ser registrada mais ao sul, com previsão de acumulados de 50mm em Bagé e 60mm em Rio Grande/Pelotas.

O novo ciclone deve se formar na quarta-feira (26), devido ao cavado do dia anterior. O ciclone vai atuar bem próximo à costa da região Sul, entre o Uruguai e o sul gaúcho, levando chuva mais forte ao Rio Grande do Sul. Os estados de Santa Catarina e Paraná também devem ter maiores chances de chuva devido à circulação de ventos.

A Climatempo alerta que este ciclone não deve provocar ventos tão intensos como o último registrado no Sul, mas as rajadas devem variar de 40 km/h a 60 km/h sobre a maior parte do Rio Grande do Sul nos próximos dias. O fenômeno deve ser sentido com mais força entre quarta e quinta (27).

O tempo deve voltar a ficar mais estável no Rio Grande do Sul entre quinta e sexta (28), com o afastamento do ciclone em direção ao mar e o avanço da frente fria. Nesse período, a chuva deve ser mais intensa no litoral do Paraná e de Santa Catarina, onde o tempo será mais fechado, com chuva moderada ao longo do dia.