Reprodução / CNN Brasil - 26.07.2023 Ciclone extratropical deve atingir a região Sul nesta quarta-feira (26)

Uma frente fria e um novo ciclone extratropical se formam nesta quarta-feira (26), atingindo a região Sul do Brasil, principalmente o Rio Grande do Sul. Os impactos, porém, não serão severos como os registrados nos últimos dois meses no local, informa a Climatempo.

O novo ciclone vai se formar sobre o mar, no litoral do Uruguai, e, além de atingir o próprio país, também deve causar instabilidade no norte e leste da Argentina e no Paraguai.

Devido à localização da formação do fenômeno, o impacto no Sul será restrito ao RS, não tendo influência sobre Santa Catarina, Paraná ou até mesmo sobre as regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.

Conforme o instituto, hoje, deve chover no Rio Grande do Sul no período da manhã, com a precipitação podendo ser de grau moderado a forte. Durante a tarde, a chuva diminui e o sol aparece, reduzindo ainda mais à noite.

Já em Santa Catarina e Paraná, incluindo as capitais Florianópolis e Curitiba, o sol predomina ao longo do dia, mas a nebulosidade deve crescer e a previsão é de pancadas de chuva à tarde e à noite.

Uma grande massa de ar seco sobre o Brasil deve inibir a formação de grandes nuvens e a ocorrência de chuvas na maior parte do país.