Reprodução:Defesa Civil RS Município de Humaitá -RS

O ciclone extratropical que atuava na região Sul do Brasil se afasta totalmente para o alto-mar nesta sexta-feira (14) , deixando quatro mortes e centenas de desalojados e desabrigados no Rio Grande do Sul.

O fenômeno causou intensas rajadas de vento sobre os estados da região Sul e em algumas áreas do Sudeste e Centro-Oeste na quinta-feira. Segundo a Defesa Civil, o ciclone foi formado entre o Paraguai e a Argentina, chegando no Brasil na tarde de quarta-feira (12).

No Rio Grande do Sul, são 61 municípios afetados pelas chuvas volumosas além de queda de granizo, inundação, alagamento e vendaval, que foram algumas das causas das perdas materiais. Somente o município de Sede Nova ainda está em situação de calamidade pública, de acordo com a Defesa Civil.

No estado gaúcho, ainda há 425 desabrigados, 433 desalojados, uma morte e 29 feridos, segundo a Defesa Civil local. Uma morte também foi registrada no estado de Santa Catarina.

Em São Paulo, uma pessoa morreu eletrocutada no município de Itanhaém após um galho cair na rede elétrica de média tensão. O acidente foi causado pelos ventos fortes, provocados pelo ciclone que atinge a região Sul do país. Outra vítima no estado paulista foi uma mulher de 23 anos, que teve uma parada cardiorrespiratória após uma árvore atingir o carro de autoescola que ela estava dirigindo em São José dos Campos.

De acordo com a Climatempo, a frente fria avança sobre o Sudeste e o Centro-Oeste do Brasil e chega até o sul da Bahia nesta sexta-feira. Nuvens carregadas devem ainda chegar ao Norte do país. Ademais, fortes rajadas de ventos devem ocorrer na costa do Sul e do Sudeste.