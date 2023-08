CanalGOV - 14/08/2023 Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante o programa Conversa com o Presidente

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (16) mostra que a atuação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no governo federal é aprovada por 60% das pessoas. Ao mesmo tempo, segundo os dados, 35% desaprovam o trabalho do petista à frente do Executivo.

Entre os entrevistados, 5% não sabem ou não responderam.

No levantamento anterior, publicado em junho, a aprovação do mandatário era de 56% (um crescimento de quatro pontos) e a reprovação era de 40%. Os que não sabiam ou não responderam eram 4%.

Entre as regiões que o petista apresentou crescimento neste mês está o Sul do país, onde Lula teve menos votos que o ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. Conforme os dados, a aprovação no local agora é de 59%, subindo 11 pontos percentuais em dois meses. A desaprovação é de 38%.

A região com o melhor desempenho é o Nordeste, onde o chefe do Executivo tem aprovação de 72%, ante 25% de reprovação. As regiões com menor desempenho são o Norte e Centro-Oeste, com 52%, contra 39% de desaprovação.

A melhoria na avaliação do presidente também acontece entre o eleitorado evangélico, que votou, em sua maioria, em Bolsonaro nas últimas eleições. Pela primeira vez, de acordo com a Genial/Quaest, a aprovação do mandatário superou a desaprovação entre o grupo, com 50% contra 46%, respectivamente. O dado, no entanto, continua distante da média nacional de 60%.









Entre os que votaram em Lula no pleito, 93% aprovam e 5% desaprovam. Já entre os que escolheram Jair Bolsonaro nas urnas eletrônicas, 25% aprovam o trabalho do petista e 70% reprovam.



Para realizar a pesquisa, o instituto ouviu 2.029 pessoas pessoalmente, entre os dias 10 e 14 de agosto. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.