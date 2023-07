redacao@odia.com.br (IG) Novo ciclone no RS será menos intenso que o anterior, afirma INMET

A Defesa Civil Estadual atualizou nesta quinta-feira (13) os dados referente à formação e avanço do ciclone extratropical, que provocou transtornos e danos em várias regiões do Rio Grande do Sul (RS) desde a última segunda-feira.

Até o momento, 51 municípios foram atingidos pelas chuvas volumosas previstas, além de queda de granizo, inundação, alagamento e vendaval, que foram algumas das causas das perdas materiais.

Lamenta-se a confirmação de 1 óbito na cidade de Rio Grande. Até então, há 23 feridos por conta do ciclone em todo o estado. Os desabrigados são 234, enquanto desalojados 236. Estima-se em 17.399 o número de afetados pelo evento climático.

As informações são atualizadas conforme os municípios repassam as informações para a Defesa Civil Estadual.

Municípios que reportaram a ocorrência de granizo:

* Derrubadas - 11/07/2023 - Reportado em torno de 15 residências com danos nos telhados. São 9 desalojados.

* Joia - 12/07/2023 - Em torno de 300 residências danificadas.

* Passa Sete - 12/07/2023 - Danos em aproximadamente 100 residências.

* Vera Cruz - 12/07/2023 - Residências com telhados danificados. Desabrigados: 10.

* Sobradinho - 12/07/2023 - Segundo a Defesa Civil municipal, cerca de 2000 residências foram danificadas até o momento. Desabrigados: 24.

* Arroio do Tigre - 12/07/2023 - Casas atingidas pelo granizo: 35.

* Candelária - 12/07/2023 - Reportaram ocorrência. Aguardando levantamento da Defesa Civil municipal.

* Ibarama - 12/07/2023 - 5 residências danificadas na área rural.

* Porto Lucena - 12/07/2023 - 18 residências sofreram danos.

* Boa vista do Cadeado - 12/07/2023 - Reportaram ocorrência de granizo com cerca de 8 casas destelhadas.

* Encruzilhada do Sul - 12/07/2023 - Reportadas duas residências danificadas.

* Tupanciretã - 12/07/2023 - 10 residências danificadas na área rural. Pontos de alagamentos, enxurradas e estradas danificadas.

* Pinhal Grande - 13/07/2023 - Danos em 9 residências, galpões e estruturas agrícolas.

Municípios que reportaram a ocorrência de inundação:

* Panambi - 12/07/2023 - Reportaram ocorrência de inundação do Rio Fiúza. Desabrigados: 4

* São Sebastião do Caí - 12/07/2023 - retirada de 29 famílias do bairro Navegantes. Totalizando 88 pessoas até o momento levadas para o ginásio municipal. Desabrigados: 171.

* Lajeado - 13/07/2023 - 124 desalojados. Famílias estão em ginásio do Parque do Imigrante.

Municípios que reportaram a ocorrência alagamento:

* Não-Me-Toque - 12/07/2023 - Reportado danos em duas pontes e duas escolas. Alagamentos de ruas, comércios e residências. Desalojados: 10.

* André da Rocha - 12/07/2023 - Interrupção da BR-470 km 107, entre Barretos e André da Rocha. Arroio Floriano transbordou.

* Santo Ângelo - 12/07/2023 - 15 residências foram alagadas.

* Santa Maria - 13/07/2023 - 13 pontos de alagamentos, sem outros danos.

* Bento Gonçalves - 13/07/2023 - Ponte de acesso entre os municípios de Bento Gonçalves e Cotiporã, Rio das Antas interditado.

Municípios que reportaram a ocorrência de vendaval:

* Sede Nova - 12/7/2023 - Residências atingidas: 400. Feridos: 15. Danos no telhado do pavilhão da Assistência Social. Árvores arrancadas. Rede elétrica danificada.

* Campo Novo - 12/07/2023 - Destelhamento em aproximadamente 60 residências. Danos por quedas de árvores. Danos na fiação elétrica. Dano em patrimônio privado. Desalojados: 12.

* Nova Candelária - 12/07/2023 - Aproximadamente 10 residências danificadas na área rural. Pontos de alagamentos. Enxurradas e estradas danificadas.

* Pelotas - 13/07/2023 - Registro de 26 residências destelhadas. Árvores caídas, interrompendo ruas, ausência de luz elétrica em grande parte da cidade que prejudica também o escoamento de água.

* Almirante Tamandaré do Sul - 12/07/2023 - Queda de árvores, danos na fiação elétrica, dano em patrimônio público (ginásio de esportes), destelhamento em residência.

* Coronel Bicaco - 12/07/2023 - 20 residências e 15 galpões danificados. 240 pessoas afetadas na área rural do município.

* Palmeira das Missões - 12/07/2023 - Desalojados: 3. Destelhamento em 55 residências. Queda de árvores, danos na fiação elétrica, dano em patrimônio privado.

* Bom Progresso - 12/07/2023 - Queda de árvores, dano em patrimônio privado e destelhamento de uma residência.

* Rolador - 12/07/2023 - Danos em rede elétrica, atingindo árvores e postes caídos. Pivô de irrigação tombado.

* Santo Antônio da Patrulha - 12/07/2023 - Pontes interditadas, prédio colapsado, árvores caídas, postes caídos, interdição RS-474 e ponte molhada da ERS-030.

* Rio Grande - 13/07/2023 - Óbito: um homem idoso, de 68 anos, foi atingido por uma árvore que caiu sobre sua residência. Residências destelhadas, árvores caídas interrompendo ruas e falta de abastecimento elétrico em grande parte da cidade.

* Caxias do Sul - 13/07/2023 - Queda de árvores e danos em 3 residências.

* Tapejara - 13/07/2023 - Feridos: 8, em acidente de trânsito na RS-463 decorrente da árvore que caiu na pista.

* Osório - 13/07/2023 - Destelhamento em ginásio da Vila Olímpica.

* Tramandaí - 13/07/2023 - 12 residências destelhadas. Desalojados: 2.

* Capão da Canoa - 13/07/2023 - Fortes ventos

* Caraá - 13/07/2023 - Desabrigados: 15. Ruptura de passagem molhada no acesso asfáltico. Interrupção no fornecimento de energia elétrica e água por rompimento de linhas de abastecimento. Destelhamento de algumas edificações. Restrição no trânsito por conta das cotas de arroios em passos.

* Aceguá - 13/07/2023 - Desalojados: 4. Uma residência totalmente danificada e uma destelhada.

* Vacaria - 13/07/2023 - 7 residências atingidas, parcialmente destelhadas.

Municípios que reportaram movimentação de massa:

* Carlos Barbosa - 13/07/2023 - Houve deslizamentos no interior do município, interditando a estrada da Linha Neis.

Municípios que reportaram chuvas intensas:

* Santa Rosa - 12/07/2023 - Desabrigados: 10. Danos em residências.

* Nova Palma - 12/07/2023 - Estragos e danificações em estradas rurais com deslizamentos de solo em estrada que dá acesso ao distrito de Caemborá. Estragos em bueiro de escoamento de água

* Porto Alegre - 12/07/2023 - Desalojados: 4. Inundações e quedas de árvores.

* Sapiranga - 12/07/2023 - Desalojados: 70. Alagamentos, inundações, destelhamentos, quedas de árvores e de energia elétrica.

* Cidreira - 12/07/2023 - Desalojados: 43. Pontos de acúmulos de água.

* Humaitá - 12/07/2023 - Desalojados: 50. Destelhamento em residências e imóveis na zona rural. Queda de árvores e postes de iluminação. Danos em veículos de passeios e maquinários agrícolas.

* Farroupilha - 13/07/2023 - Queda de árvores, muros em residências. Deslizamentos de terra.

* Caraá - 13/07/2023 - Desabrigados: 15. Ruptura de passagem molhada no acesso asfáltico. Interrupção no fornecimento de energia elétrica e água por rompimento de linhas de abastecimento. Destelhamento de algumas edificações. Restrição no trânsito por conta das cotas de arroios em passos.

Municípios que reportaram enxurrada:

* Gramado - 13/07/2023 - houve o rompimento de uma tubulação pluvial, ocasionando danos em 10 residências no bairro Dutra.

A Defesa Civil do Estado está enviando um caminhão com doações de cestas básicas, produtos de higiene e limpeza para o município de Sede Nova. E também está auxiliando os demais municípios com entregas de lonas.