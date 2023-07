Marcelo Camargo/Agência Brasil - 18/05/2022 Frente fria chega na região Centro-Sul

O ciclone extratropical que atuava na região Sul do Brasil até a quinta-feira (13) se afasta totalmente para alto-mar nesta sexta-feira (14), mas deixa uma forte massa de ar frio e algumas nuvens carregadas no litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

O fenômeno causou intensas rajadas de vento sobre os estados da região Sul e em algumas áreas do Sudeste e Centro-Oeste na quinta-feira. Segundo a Defesa Civil, o ciclone foi formado entre o Paraguai e a Argentina, chegando no Brasil na tarde de quarta-feira (12).

De acordo com o Climatempo, a frente fria avança sobre o Sudeste e o Centro-Oeste do Brasil e chega até o sul da Bahia nesta sexta-feira. Nuvens carregadas devem ainda chegar ao Norte do país. Ademais, fortes rajadas de ventos devem ocorrer na costa do Sul e do Sudeste.





Previsão do tempo para esta sexta-feira (14)

Na região Sul, o Climatempo alerta ainda para fortes rajadas de vento de 80 a 100 km/h que podem ocorrer nesta manhã no litoral. As nuvens carregadas devem se afastar e o sol predominar, acompanhado da massa de ar frio. Os três estados da região podem ter temperaturas negativas.

Na região Sudeste, a frente fria causa pancadas de chuva no Rio de Janeiro, na Grande Belo Horizonte, na Zona da Mata Mineira, no Vale do Rio Doce e no Espírito Santo. Em São Paulo, a manhã deve começar nublada e ter predomínio do sol durante o restante do dia, alcançando temperaturas abaixo de 10ºC por conta da massa de ar frio.

Há risco ainda de fortes rajadas de vento, que podem atingir de 80 a 100 km/h no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Na região Centro-Oeste, a sexta-feira será ensolarada com algumas nuvens. A massa de ar frio deve causa ainda uma grande queda de temperatura principalmente no Mato Grosso do Sul, no sul e sudoeste de Goiás e no centro-oeste e sul de Mato Grosso.

Na região Nordeste, o dia será de muito sol com o ar seco predominante. A frente fria causa chuvas no período da tarde no sul da Bahia, no litoral, oeste e no norte do Maranhão. No litoral de Fortaleza até Aracaju deve ocorrer pancadas de chuva fracas a moderadas.

Na região Norte, o sol deve aparecer nos estados do Pará, Tocantins e Rondônia. A previsão é de pancadas de chuva com raios no norte de Rondônia e nos demais estados da região. A friagem deve ocorrer no Acre e também em Rondônia.