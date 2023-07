Reprodução: Arquivo pessoal Neve em Santa Catarina

Após a passagem do ciclone extratropical , a Serra de Santa Catarina registrou neve nesta sexta-feira (14) pela primeira vez durante o inverno em 2023. O fenômeno ocorreu nos municípios de Bom Jardim da Serra, São Joaquim e Urubici nesta madrugada.

A Defesa Civil e a Epagri/Ciram, confirmaram a neve na região. Em Bom Jardim da Serra o fenômeno foi registrado por volta da 1h da manhã. Já em São Joaquim moradores registraram às 4h.

E nevou em Bom Jardim da Serra por volta de 02h. A neve durou aproximadamente uma hora.



Vídeo: Polícia Militar Rodoviária. pic.twitter.com/3R12V3Zl9B — Enio Biz (@eniobizreporter) July 14, 2023





Em Santa Catarina, a neve já foi registrada em 20 de abril deste ano em Bom Jardim, por volta das 21h.

O ciclone extratropical que atuava na região Sul do Brasil até a quinta-feira (13) se afasta totalmente para alto-mar nesta sexta-feira (14), mas deixa uma forte massa de ar frio e algumas nuvens carregadas no litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

O fenômeno causou intensas rajadas de vento sobre os estados da região Sul e em algumas áreas do Sudeste e Centro-Oeste na quinta-feira. Segundo a Defesa Civil, o ciclone foi formado entre o Paraguai e a Argentina, chegando no Brasil na tarde de quarta-feira (12).