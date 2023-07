Reproduçao TV Globo Defesa Civil alertou sobre ciclone no fim de semana

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul pediu que moradores que vivem em áreas de risco busquem locais seguros para se abrigar devido à chegada do ciclone extratropical entre esta sexta-feira (7) e sábado (8).

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil, coronel Luciano Boeira, alertou sobre a passagem do fenômeno, que chega à região Sul menos de um mês após outro ciclone ter provocado destruição e deixado 16 mortos em oito municípios do estado.

"Sexta e sábado nós teremos a formação de um novo ciclone extratropical na costa gaúcha. Nós temos previsões de chuvas intensas para as regiões oeste, centro e leste do estado", afirmou.

"Se você mora em áreas de risco, busque um local seguro. Vá para residência de familiares, de amigos, ou procure um dos abrigos oferecidos pela prefeitura do seu município. Faça a sua parte, porque Defesa Civil somos todos nós", acrescentou.

Este ciclone, porém, não deve ser tão forte como o registrado no mês passado, segundo o Climatempo, mas o instituto chama atenção para chuvas fortes. É previsto que haja a passagem de uma frente fria entre os dias 7 e 8 de junho e, depois, a formação do ciclone.

Com isso, fortes chuvas são esperadas, principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

Ciclone em junho

Um ciclone atingiu a região Sul do país no mês de junho, deixando mortos e causando bloqueios em estradas. Fortes temporais e pontos de alagamento foram registrados em diversas cidades do Rio Grande do Sul.

No último dia 15, após o ciclone deixar um rastro de destruição, o prefeito de Maquiné, no Litoral Norte do RS, João Marcos Bassani, fez um apelo nas redes sociais para que a população deixasse suas casas.

"Eu vou pedir a todos assim, ó, saiam das suas casas! Está enchendo! Não passa mais. No centro de Maquiné, a gente não está conseguindo sair de caminhão, não conseguimos chegar. O centro da cidade está tomado de água. O centro da cidade nunca esteve assim, pelo menos na história recente. A previsão se confirmou", disse ele em vídeo ao vivo nessa quinta-feira (15), por volta das 21h.

À época, a Defesa Civil alertou para chuvas intensas e volumosas com risco de enxurrada em algumas áreas.