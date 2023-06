Reprodução / Facebook - 15.06.2023 Prefeito Maquiné (RS), João Marcos Bassani dos Santos, fez apelo nas redes sociais para que a população deixe suas casas, após chegada do ciclone extratropical

O prefeito de Maquiné, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, João Marcos Bassani, fez um apelo nas redes sociais para que a população deixasse suas casas, após a chegada do ciclone extratropical ao estado, que levou fortes chuvas à região. A cidade registrou diversos pontos de alagamento.

"Eu vou pedir a todos assim, ó, saiam das suas casas! Está enchendo! Não passa mais. No centro de Maquiné, a gente não está conseguindo sair de caminhão, não conseguimos chegar. O centro da cidade está tomado de água. O centro da cidade nunca esteve assim, pelo menos na história recente. A previsão se confirmou", disse ele em vídeo ao vivo nessa quinta-feira (15), por volta das 21h.

"Eu falei às 18h: ‘Saiam, vamos sair vamos sair não tem o que fazer'. Tem que sair! Saiam das suas casas! Bem materiais, a gente recupera. Saiam! Vamos agora pensar nas vidas", continuou.





















Ele ainda disse fazer o apelo para evitar tragédias. "Não tem equipe do Corpo de Bombeiros suficiente. Não existe mais a possibilidade de ficar em locais de risco. É um pedido que estou fazendo para nossa população para evitarmos tragédias. É a maior enchente da história do nosso município", afirmou, acrescentando que há risco de os alagamentos piorarem.

O ciclone provocou fortes ch uvas nessa quinta, que ainda devem continuar nesta sexta-feira (16).

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul alertou para chuvas intensas e volumosas com risco de enxurrada em algumas áreas. De acordo com comunicado, há possibilidade de enchente nos rios Caí e Sinos. O aviso é válido até as 10h desta sexta.

