Marcelo Camargo/Agência Brasil - 11/08/2022 Frio avança para o Sul do país

Uma frente fria avança do Rio Grande do Sul em direção a Santa Catarina, fazendo com que aumente a nebulosidade em algumas áreas do Mato Grosso do Sul. Ao mesmo tempo, muitas nuvens se espalham sobre a região Sul do país. O Sul tem alerta para um novo ciclone extratropical que deve atingir o litoral da região neste fim de semana. Segundo o Climatempo, a previsão é de atenção para grande volume de chuvas no RS e em SC.

Conforme o instituto, ventos quentes vindos do Norte aumentam a instabilidade sobre o Sul.

Em quase todo o Brasil, uma grande massa de ar seco deixa o país praticamente sem nuvens e sem condições para chuva.

Nesta sexta-feira (7), a previsão é de muita nebulosidade sobre várias áreas do Sul do Brasil.



No extremo sul gaúcho, na região de Santa Vitória do Palmar, no centro-oeste catarinense, no sul e oeste do Paraná, o sol deve aparecer entre muitas nuvens, mas não há chances de chuva.

Já no centro, leste e sul/sudoeste gaúcho, na Grande Porto Alegre, devem chover na maior parte do dia. No norte e oeste do Rio Grande do Sul, pode chover a qualquer hora, mas o sol aparece de vez em quando, conforme o Climatempo. Há risco de chuvas fortes no estado.

No litoral sul de Santa Catarina, a previsão é de períodos de sol e pancadas de chuva pela tarde. Nas demais áreas do Paraná e Santa Catarina, o tempo fica firme, com sol e algumas nuvens.