Fernando Frazão/Agência Brasil - 28/09/2022 Novo ciclone extratropical pode voltar a atingir a região Sul

Um novo ciclone extratropical pode voltar a atingir o litoral da região Sul, perto do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina no próximo final de semana. Segundo o Climatempo, a previsão é de atenção para grande volume de chuvas, incluindo as capitais Porto Alegre (RS) e Florianópolis (SC).

Este ciclone, porém, não deve ser tão forte como o registrado no mês passado, mas o instituto chama a atenção para chuvas fortes. É previsto que haja a passagem de uma frente fria entre os dias 7 e 8 de junho e, depois, a formação do ciclone, o que pode causar precipitação de 100 a 150 milímetros nas regiões da Grande Porto Alegre, na Serra Gaúcha e no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Áreas do Sul e Leste de Santa Catarina também serão afetadas.

O Climatempo afirmou que ainda não há definições sobre a posição, intensidade e volume de chuvas que o ciclone pode causar, mas as regiões possivelmente afetadas devem se preparar para "várias horas de chuva forte" no fim desta semana.

Conforme o instituto, a quantidade prevista significa que, em 48h, a expectativa é que chova ao menos 50% da média de chuva considerada normal para julho.

Além das chuvas fortes, o ciclone extratropical pode gerar rajadas de vento intensas.

Ciclone em junho

Um ciclone atingiu a região Sul do país no mês de junho, deixando mortos e causando bloqueios em estradas. Fortes temporais e pontos de alagamento foram registrados em diversas cidades do Rio Grande do Sul.

No último dia 15, após o ciclone deixar um rastro de destruição, o prefeito de Maquiné, no Litoral Norte do RS, João Marcos Bassani, fez um apelo nas redes sociais para que a população deixasse suas casas.

"Eu vou pedir a todos assim, ó, saiam das suas casas! Está enchendo! Não passa mais. No centro de Maquiné, a gente não está conseguindo sair de caminhão, não conseguimos chegar. O centro da cidade está tomado de água. O centro da cidade nunca esteve assim, pelo menos na história recente. A previsão se confirmou", disse ele em vídeo ao vivo nessa quinta-feira (15), por volta das 21h.

À época, a Defesa Civil alertou para chuvas intensas e volumosas com risco de enxurrada em algumas áreas.